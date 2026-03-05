Fonseca dará en su natal Bogotá el concierto más grande de su carrera

3 minutos

Paula Cabaleiro

Bogotá, 5 mar (EFE).- El cantautor colombiano Fonseca anunció que ofrecerá el concierto más grande de su carrera en Bogotá, un espectáculo en el estadio El Campín con el que celebrará más de dos décadas de trayectoria y dará inicio a una nueva gira internacional.

El artista, ganador de nueve premios Latin Grammy, contó en una entrevista con EFE que se presentará el próximo 24 de octubre en el principal escenario deportivo de la capital colombiana con un show titulado ‘Fonseca en la Casa’, un concierto con el que busca celebrar su carrera en la ciudad donde nació y comenzó su historia musical.

«Esta ha sido mi casa, aquí nací, aquí crecieron mis sueños y tengo una historia en cada lugar», dijo Fonseca.

El músico de 46 años explicó que el espectáculo será una celebración de su carrera y de la relación con su público durante más de 25 años de trayectoria.

«Queremos pasar por las canciones más importantes de mi repertorio y celebrar esto con la gente que me ha acompañado y me ha apoyado en tantos años», añadió.

El concierto también marca un nuevo paso en la trayectoria del artista, que en los últimos años ha agotado en varias ocasiones escenarios como el Movistar Arena de Bogotá y que, según los organizadores, reunió a más de 100.000 personas en la capital durante su gira más reciente.

Un nuevo ciclo musical

El anuncio coincide además con el inicio de una nueva etapa musical para el artista de ‘tropipop’, quien lanzará un nuevo álbum a finales de abril, el primero después de ‘Tropicalia’ (2024), el cual también formará parte del repertorio del concierto.

«Este 2026 es un año de arrancar un ciclo nuevo», resaltó el artista.

Fonseca adelantó que el tema que dará nombre al disco será una colaboración con «una de las leyendas de la música colombiana» y que tendrá un mensaje que considera «especialmente importante».

De este trabajo ya se conocen algunos sencillos, entre ellos ‘Nunca me fui’, junto a Rubén Blades; ‘Venga lo que venga’, con Rawayana, y ‘Enamorarte mil veces’, con Manuel Medrano.

Gira internacional

El concierto en El Campín marcará también el inicio de una nueva gira internacional, con la que el artista espera volver a recorrer distintos países tras su paso por Bogotá.

Aunque todavía no ha adelantado qué ciudades harán parte del recorrido, el cantante destacó la conexión especial que mantiene con el público latino en el exterior, especialmente en Estados Unidos, donde muchos seguidores viven lejos de su país de origen.

En esos escenarios, explicó, los conciertos suelen estar cargados de emoción porque las canciones se convierten en un vínculo con la tierra que dejaron atrás.

«Si uno lleva 20 años fuera de su tierra, el corazón nunca se va», expresó.

El colombiano defendió la música en vivo como la manera de generar esperanza frente al momento «muy fuerte que estamos viviendo», en relación a las guerras activas en varios lugares del mundo.

«Uno tiene que aferrarse a cosas como la música (…) a esa conexión de mirarte a los ojos con alguien que está cantando una canción que tú escribiste y que ves que le mueve el alma, pues eso no lo vamos a poder reemplazar nunca», afirmó. EFE

pc/jga/lnm

(foto)(vídeo)