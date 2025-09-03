Fonseca lidera a Brasil, Garín a Chile, Tsitsipas a Grecia y Buse a Perú

3 minutos

Redacción deportes, 3 sep (EFE).- El joven Joao Fonseca lidera al combinado de Brasil que visitará a Grecia, encabezada por Stefanos Tsitsipas, en el duelo de la eliminatoria del Grupo Mundial I de la Copa Davis que se disputará el fin de semana del 11,12 y 13 de septiembre.

Cristián Garín ha sido designado como el referente de Chile que recibe en el Parque Deportivo Estadio Nacional de Santiago, sobre tierra batida, a Luxemburgo mientras que Ignacio Buse, que disfruta de su mejor temporada como profesional y que por primera vez jugó el cuadro principal del Abierto de Estados Unidos ilumina las esperanzas de Perú en el cara a cara ante Portugal previsto en el Club Kawn Tenis de la Exposición, en Lima, también sobre polvo de ladrillo.

Además, los enfrentamientos de esta serie del Grupo Mundial I cuentan con la repercusión de jugadores como Casper Ruud, que lidera a Noruega ante China Taipei o la de Felix Auger Aliassime que refuerza la selección de Canadá contra Israel.

Novak Djokovic, que dosifica sus apariciones en la temporada, en la principal baja de las eliminatorias y Serbia estará encabezada por Miomir Kecmanovic ante Turquía. Cameron norrie es el primer jugador de Gran Bretaña ante Polonia y Alexandr Bublik de Kazajistán ante la República de Corea.

Cincuenta y dos naciones, veintiséis en el Grupo Mundial I y otras tantas en el Grupo Mundial II, compiten ese fin de semana con el objetivo de ascender de categoría. Los duelos coincidirán con las siete eliminatorias clasificatorias para la Fase Final de la competición, en Bolonia, en noviembre.

Las naciones ganadoras del Grupo Mundial I disputarán la primera ronda de las Clasificatorias del 2026 en febrero. El inicio de un recorrido que tiene como objetivo el título de la Copa Davis. Las perdedoras del Grupo Mundial I y las ganadoras del Grupo Mundial II jugarán las eliminatorias del Grupo Mundial I 2026 mientras que las perdedoras del Grupo Mundial II jugarán por intentar evitar caer a las zonas regionales.

— Eliminatorias del Grupo Mundial I

Canadá-Israel, Bulgaria-Finlandia, Serbia-Turquía, Polonia-Gran Bretaña, Chile-Luxemburgo, Grecia-Brasil, Eslovaquia-Colombia, República Corea-Kazajistán, Suiza-India, Suecia-Túnez, Perú-Portugal, China Taipei-Noruega y Ecuador-Bosnia Herzovina.

— Eliminatorias del Grupo Mundial II

Ucrania-República Dominicana, El Salvador-Rumanía, Lituania-Benín, Togo-Egipto, Hong Kong-Uzbekistán, Irlanda-China, Chipre-Mónaco, Nueva Zelanda-Georgia, Eslovenia-Uruguay, sudáfrica-Marruecos, Líbano-Barbados, Paraguay-Pakistán y Estonia-México. EFE

