Foo Fighers actuarán el 10 de julio en el NOS Alive’26 de Lisboa

1 minuto

Lisboa, 10 nov (EFE).- La banda de rock Foo Fighters actuará el próximo 10 de julio en el festival NOS Alive’26, en el área metropolitana de Lisboa, informó este lunes la promotora Everything is New en un comunicado.

El grupo estadounidense regresa a Portugal como parte de su gira ‘Take Cover’, siendo el país atlántico su última parada europea, y tras el lanzamiento este año del single ‘Asking for a Friend’.

Foo Fighters es la última confirmación de este festival, que incluirá las actuaciones de figuras como Florence + The Machine, Lorde, Buraka Som Sistema, Twenty One Pilots, Teddy Swims y Pixies.

El festival NOS Alive’26 tendrá lugar del 9 al 11 de julio del próximo año en el Paseo Marítimo de Algés, en el área metropolitana de Lisboa. EFE

cch/ah