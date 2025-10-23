Foo Fighters publica nuevo sencillo y anuncia gira por Norteamérica para 2026

1 minuto

Los Ángeles (EE.UU.), 23 oct (EFE).- La exitosa banda estadounidense Foo Fighters lanzó este jueves ‘Asking for a Friend’, un nuevo sencillo, cuyo anuncio viene acompañado de una masiva gira de doce fechas por Canadá y EE.UU. en 2026.

‘Asking for a Friend’, ya disponible en todas las plataformas, «es una canción para aquellos que han esperado pacientemente en el frío, confiando en la esperanza y la fe para que su horizonte aparezca. Buscando ‘pruebas’ mientras se mantienen de un deseo hasta que el sol brille de nuevo. Una de muchas canciones por venir», explico en un escrito el líder de la banda, Dave Grohl.

La banda de rock, compuesta por Grohl, Pat Smear, Nate Mendel, Chris Shiflett, Rami Jaffee y su nuevo baterista, Ilan Rubin, aprovecharon la ocasión para presentar el denominado ‘Take Cover Tour’, que comenzará a partir del 4 de agosto de 2026.

La gira de estadios comenzará en Toronto (Canadá) y recorrerá ciudades como Detroit, Chicago, Filadelfia y Nashville, para concluir el 26 de septiembre en Las Vegas.

El grupo liderado por el el que fuera batería de la legendaria banda Nirvana estará acompañado en la mayoría de sus fechas por el conjunto de Josh Homme, Queens of the Stone Age.

La venta general de entradas para el ‘Take Cover Tour’ comenzará el 31 de octubre de 2025. EFE

mvg/asb/av