Ford perdió 8.182 millones de dólares en 2025 por su marcha atrás con los autos eléctricos

Washington, 10 feb (EFE).- Ford cerró 2025 con pérdidas netas de 8.182 millones de dólares, frente a beneficios por 5.879 millones de dólares en 2024, como consecuencia de las partidas extraordinarias que incluyeron cargos por 10.700 millones de dólares debido a las cancelaciones de su programa de vehículos eléctricos.

La compañía informó este lunes que registró las cuantiosas pérdidas a pesar de conseguir el año pasado unos ingresos récord anuales de 187.300 millones, un 1 % más interanual.

El deterioro del resultado contrasta con el crecimiento de la facturación y se explica por cargos extraordinarios ligados a la estrategia de vehículos eléctricos y reestructuraciones, que lastraron las cuentas del ejercicio.

La empresa detalló que las pérdidas se debieron, principalmente, a amortizaciones y cancelaciones de programas de eléctricos, incluyendo un deterioro de valor de 10.700 millones de dólares, así como otros cargos asociados a la reorganización industrial y a inversiones en alianzas.

Excluyendo estos elementos, el beneficio operativo ajustado (EBIT ajustado) alcanzó 6.800 millones, por debajo de los 10.200 millones de 2024.

El presidente y consejero delegado de Ford, Jim Farley, declaró en un comunicado que la empresa «tomó decisiones estratégicas difíciles pero críticas» que la permitirán tener un futuro «más fuerte».

«De aquí en adelante, seguiremos construyendo sobre nuestros fuertes cimientos para conseguir nuestro objetivo del 8 % de margen de EBIT ajustado para 2029», añadió.

Ford dijo que prevé un EBIT ajustado de entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para 2026 y unos gastos de capital de entre 9.500 y 10.500 millones de dólares a lo largo del año.

Por divisiones, Ford Pro (dedicada a vehículos y servicios comerciales) generó más de 66.300 millones de dólares en ingresos y 6.843 millones de EBIT, gracias a las furgonetas Transit y las camionetas ‘pick-up’ Super Duty en EE. UU.

Ford Blue (que desarrolla y produce vehículos con motores de combustión) aportó 101.000 millones de dólares y un EBIT de 3.024 millones, mientras que Ford Model e (dedicada a vehículos eléctricos) tuvo unos ingresos de 6.700 millones de dólares y redujo sus pérdidas anuales a 4.806 millones, una mejora de 300 millones respecto a 2024.

Ford Credit, el brazo financiero de la compañía, elevó su beneficio antes de impuestos a 2.600 millones, un 55 % más interanual.

En el cuarto trimestre, Ford registró ingresos de 45.900 millones, un 5 % menos que un año antes, y una pérdida neta de 11.064 millones, frente a ganancias en el mismo periodo de 2024, por el impacto de los cargos extraordinarios.

El EBIT ajustado trimestral fue de 1.000 millones, inferior a los 2.100 millones del año previo.

En total, Ford vendió 4.395.000 vehículos en 2025, un 2 % menos que el año anterior. EFE

