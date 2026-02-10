The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Ford perdió 8.182 millones de dólares en 2025 por su marcha atrás con los eléctricos

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Washington, 10 feb (EFE).- Ford cerró 2025 con pérdidas netas de 8.182 millones de dólares, frente a beneficios por 5.879 millones de dólares en 2024, como consecuencia de las partidas extraordinarias que incluyeron cargos por 10.700 millones de dólares debido a las cancelaciones de su programa de vehículos eléctricos.

La compañía informó este lunes que registró las cuantiosas pérdidas a pesar de conseguir el año pasado unos ingresos récord anuales de 187.300 millones, un 1 % más interanual. EFE

jcr/gad

(foto)

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR