Ford perdió 8.182 millones de dólares en 2025 por su marcha atrás con los eléctricos

1 minuto

Washington, 10 feb (EFE).- Ford cerró 2025 con pérdidas netas de 8.182 millones de dólares, frente a beneficios por 5.879 millones de dólares en 2024, como consecuencia de las partidas extraordinarias que incluyeron cargos por 10.700 millones de dólares debido a las cancelaciones de su programa de vehículos eléctricos.

La compañía informó este lunes que registró las cuantiosas pérdidas a pesar de conseguir el año pasado unos ingresos récord anuales de 187.300 millones, un 1 % más interanual. EFE

