Forenses argentinos cooperarán con Ecuador en la indagación sobre la muerte de una activista polaca

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Dos peritos forenses de Argentina cooperarán con Ecuador en la investigación sobre la muerte de una activista polaca en un poblado costero, informó el lunes la Cancillería ecuatoriana.

Monika Silva Koniuszek falleció hace una semana en el balneario de Montañita, en la provincia de Santa Elena (suroeste).

Silva denunciaba casos de tráfico de tierras en los que supuestamente estaban involucrados políticos. Meses atrás había denunciado amenazas de muerte en su contra.

Ecuador solicitó apoyo a los gobiernos de Argentina y Polonia «con el propósito de obtener asistencia de veedores y médicos forenses independientes e imparciales», señaló la cartera en un comunicado.

Agregó que la Corte Suprema de Argentina «acordó brindar cooperación técnica mediante la participación de dos peritos médicos forenses, quienes actuarán como veedores» según los requerimientos del gobierno.

El ministro del Interior, John Reimberg, señaló en principio que la causa del deceso sería un suicidio. Sin embargo, medios locales pusieron en duda esa versión.

Tras el deceso, la delegación de la Unión Europea (UE) en Ecuador pidió una investigación «independiente» y «transparente».

pld/cjc