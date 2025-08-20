Forenses argentinos matizan incidencia del fentanilo contaminado en muertes analizadas

4 minutos

Buenos Aires, 20 ago (EFE).- El Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Argentina analizó 20 de los casos de pacientes fallecidos en el país tras recibir fentanilo contaminado y determinó que el medicamento «contribuyó al desenlace fatal» en la mayoría de ellos, aunque no halló un «nexo causal directo» entre las infecciones y las muertes.

En el informe técnico, al que accedió EFE este miércoles, los peritos forenses determinaron que el fentanilo contaminado, producido por el laboratorio HLB Pharma y administrado a casi 50.000 pacientes en los últimos meses, «contribuyó al desenlace fatal» de doce de los veinte pacientes cuyas historias clínicas fueron analizadas.

Según el informe, la aplicación del fentanilo constituyó, en estos doce casos, «un factor agravante significativo de la condición clínica del paciente portador de un cuadro clínico complejo con múltiples comorbilidades y contribuyó al desenlace fatal”, lo que fue definido técnicamente como un “nexo concausal”.

No obstante, en ninguno de los pacientes presentó un “nexo causal directo” de la infección con las muertes. Es decir, que no fue posible determinar que los microorganismos detectados en las ampollas del medicamento «fueron la causa determinante del fallecimiento y/o enfermedad sin que existan otras condiciones médicas que puedan explicar dichos causales».

Tras el análisis realizado, cuatro casos fueron agrupados bajo la categoría de «nexo casual fortuito», que corresponde a un vínculo «accidental o sin influencia significativa» entre la contaminación y el daño producido.

Por último, se identificaron cuatro pacientes que no podían ser asociados al caso, debido a fechas discordantes en sus historias clínicas o falta de información en las mismas.

El informe confirmó fue remitido a última hora del lunes al juez Ernesto Kreplak, al frente del Juzgado Federal N° 3 de La Plata y que lidera la investigación del caso.

En el peritaje participaron seis integrantes del Cuerpo Médico Forense así como peritos del Ministerio Público Fiscal, del laboratorio apuntado y otros en representación de las familias.

Los peritos certificaron que el fentanilo estaba contaminado con dos bacterias multiresistentes -Ralstonia y Klebsiella- y que el medicamento fue hallado en la sangre de los pacientes.

El informe definió a la Ralstonia, una de las bacterias halladas en las ampollas del medicamento, como altamente resistente a los antibióticos y alertó que, aunque «no posee elevada patogenicidad, puede ocasionar evento séptico en pacientes inmunocomprometidos».

Asimismo, detalla que «no es un microorganismo habitualmente asociado a infecciones intrahospitalarias”, por que su presencia puede ser asociada a una contaminación en la etapa de elaboración del medicamento.

Por el contrario, la bacteria Klebsiella se caracteriza por su «elevada virulencia y capacidad infectante» y sí es causal frecuente de infecciones en los ámbitos hospitalarios.

Dos lotes de fentanilo contaminado, que suman más de 300 mil ampollas, fueron producidos por Laboratorios Ramallo para HLB Pharma en diciembre de 2024 y distribuidos en más de 200 centros médicos del país.

Este potente opiáceo sintético, usado como analgésico y anestésico, fue administrado a pacientes en unidades de cuidados intensivos (UCI).

Hasta ahora la Justicia ha identificado 87 potenciales muertes en las provincias de Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y Formosa, además de la capital argentina, una cifra que debe ser confirmada por el instituto público de microbiología Malbrán.

En la causa, hay 24 sospechosos, que tienen prohibida la salida del país, los bienes inhibidos y una investigación patrimonial abierta, según precisaron fuentes judiciales, que detallaron que ya se realizaron más de 22 allanamientos a empresas, organismos públicos y domicilios privados. EFE

fpe/pd/ad