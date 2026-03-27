Forenses colombianos identifican a 54 de las 69 víctimas del accidente de avión militar

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Bogotá, 26 mar (EFE).- Las autoridades forenses de Colombia identificaron a 54 de los 69 fallecidos en el accidente del avión militar Hércules C-130 ocurrido el pasado lunes al despegar de Puerto Leguízamo, en el departamento amazónico de Putumayo, informó este jueves el Instituto Nacional de Medicina Legal.

La entidad señaló en un comunicado que «los 15 cuerpos restantes se encuentran en proceso de identificación mediante análisis genéticos», para lo cual se están tomando muestras a los familiares, y prevé concluir este procedimiento en un plazo de entre 48 y 72 horas.

El accidente, considerado la peor tragedia aérea reciente de las Fuerzas Militares colombianas, ocurrió segundos después de que la aeronave despegara del aeropuerto de Puerto Leguízamo con destino a Puerto Asís, también en Putumayo, cuando se precipitó a tierra y se incendió tras el impacto, dejando 69 muertos y 57 heridos.

En el avión viajaban 126 personas, entre ellas 11 tripulantes de la Fuerza Aérea, 113 militares del Ejército y dos policías.

Medicina Legal indicó que para la atención de la emergencia dispuso 12 equipos forenses interdisciplinarios, integrados por 57 funcionarios entre médicos, odontólogos, antropólogos, genetistas, técnicos y personal de apoyo, quienes trabajaron de forma articulada en las labores de recuperación, identificación y entrega digna de los cuerpos.

La entidad aseguró que continuará con los procesos de cotejo genético pendientes, garantizando el rigor técnico.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, indicó el miércoles que el Gobierno rendirá honores a las víctimas con ceremonias en sus lugares de origen, una vez sean identificados y trasladados los cuerpos, aunque no descartó la realización de un acto central en Bogotá. EFE

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