Forlán, Godín y Lugano son reconocidos como Leyendas Celestes

2 minutos

Montevideo, 16 dic (EFE).- Los exfutbolistas Diego Forlán, Diego Godín y Diego Lugano fueron reconocidos este martes como Leyendas Celestes por parte de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

Creado en el año 2024, este premio tiene como objetivo principal homenajear y destacar a las grandes figuras del fútbol que «llenaron las páginas de gloria y épica» de la selección uruguaya. El primer elegido había sido Luis Suárez, histórico goleador de la Celeste.

El actual jugador del Inter Miami recibió su premio de manos del exseleccionador Óscar Washington Tabárez el mismo día que abandonó la selección local en un encuentro enmarcado en las eliminatorias del Mundial de 2026.

Este martes, Forlán, Godín y Lugano fueron reconocidos por la AUF durante la ceremonia anual organizada por la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales (MUFP) para reconocer la trayectoria de jugadores retirados.

En la edición de este año, 50 exfutbolistas recibieron el Anillo Distinción MUFP en la categoría Trayectoria. Ese reconocimiento «pone en valor el recorrido profesional, la dedicación sostenida y los valores construidos a lo largo de una carrera vinculada al fútbol de alto nivel».

«Jugué 20 años y casi 18 fueron en la selección. Marcó mi vida profesional y mi vida personal. Me entregué todo lo que pude en cuerpo y alma. Fue mi vida», apuntó Godín tras ser reconocido.

Forlán celebró el haber recibido un premio que es votado por la gente y destacó el cariño que los futbolistas de la generación que disputó el Mundial de Sudáfrica 2010, y se consagró campeona de América en 2011, reciben tanto en el país sudamericano como en el extranjero.

«Compartimos tantas batallas y principalmente compartimos los momentos más intensos de nuestras vidas, que fue defender a la Celeste dentro y fuera de la cancha con todo lo que teníamos. Con algunas victorias y muchas derrotas, como es la vida, pero nunca nos guardamos nada», puntualizó Lugano.

Los tres fueron compañeros en el Mundial de Sudáfrica 2010, donde Uruguay alcanzó las semifinales luego de 40 años sin hacerlo. Un año después, conquistaron la Copa América en Argentina tras golear a Paraguay por 3-0 en la final.

También jugaron juntos el Mundial de Brasil 2014, certamen en el que la Celeste consiguió dos recordados triunfos frente a Italia e Inglaterra, antes de ser eliminada en los octavos de final por Colombia. EFE

scr/car

(foto)