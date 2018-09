Tefu Adhanom - Refugee in farming sector video

A partir de este mes de agosto, cinco cantones (BE, AG, NE, TI, FR) ofrecen tales aprendizajes en escuelas agrícolas, entre las cuales se encuentra Inforama Rütti en Zollikofen (BE), donde una clase de 12 refugiados comenzará una integración previa al aprendizaje a mediados de este mes. Al final de la capacitación, los refugiados tendrán una buena visión general del mundo del trabajo en la agricultura.

Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

Proyecto suizo para integrar a refugiados 08 de agosto de 2018 - 14:24 Los refugiados y las personas admitidas temporalmente en Suiza podrán trabajar más fácilmente en la agricultura. Sobre la base de un proyecto piloto, realizado durante tres años, módulos de capacitación en esa área están disponibles a partir de este mes. En el futuro, los jóvenes refugiados que laboren en la agricultura y que estén interesados ​​en la capacitación podrán efectuar un aprendizaje previo de integración, anunciaron este miércoles la Unión Suiza de Agricultores (USP) y la Secretaría de Estado de Migración (SEM). A partir de este mes de agosto, cinco cantones (BE, AG, NE, TI, FR) ofrecen tales aprendizajes en escuelas agrícolas, entre las cuales se encuentra Inforama Rütti en Zollikofen (BE), donde una clase de 12 refugiados comenzará una integración previa al aprendizaje a mediados de este mes. Al final de la capacitación, los refugiados tendrán una buena visión general del mundo del trabajo en la agricultura. Los preaprendizajes de integración forman un proyecto piloto del SEM, que se realizará en una docena de campos profesionales. Preparará anualmente entre 800 y 1000 refugiados reconocidos y personas provisionalmente admitidas en la formación profesional básica hasta 2022. Proyecto Piloto Entre 2015 y 2017, los refugiados participaron entre tres y doce meses en el marco del proyecto piloto ‘Trabajar con el agricultor’. De los 45 puestos disponibles en 17 granjas (mixtas, de vegetales y de frutas), 30 fueron ocupados. De esos 30 empleados, 24 completaron su capacitación según lo planeado. Catorce participantes recibieron una propuesta de contratación que diez aceptaron. Otras siete personas encontraron un lugar en otra granja o en otro sector de actividad. USP y SEM pagaron la mitad de los aproximadamente 280 000 francos que costaba este proyecto. Después del mes de familiarización pagada a un ritmo reducido, los refugiados recibieron el salario mínimo agrícola de más de 3200 francos por mes.