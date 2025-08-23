The Swiss voice in the world since 1935

Formación antichavista invita a «fuerzas democráticas» para construir un proyecto de país

Caracas, 22 ago (EFE).- La formación opositora venezolana Unión y Cambio -conformada por políticos distanciados de las posturas electorales de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la mayor coalición antichavista- convocó este viernes a todas las «fuerzas democráticas» sociales y culturales a construir un proyecto común de país.

«Creemos que el cambio verdadero solo es posible si lo construimos juntos. Convocamos a todas las fuerzas democráticas sociales y culturales a sumar voluntades en torno a un proyecto común de país: justo, libre, solidario y profundamente humano», indicó la organización en una Declaración de Principios publicada en X, luego de celebrar su primer encuentro nacional.

En esta reunión participaron el exgobernador y dos veces candidato presidencial Henrique Capriles, el exdiputado Tomás Guanipa, el exdiputado Ángel Medina, el exgobernador del estado Zulia Pablo Pérez, entre otros.

Unión y Cambio también estableció la defensa del pluralismo político, la «alternancia en el poder, el respeto a la ley y la participación activa de todos los sectores en la construcción del país».

«Defendemos los derechos humanos, las libertades públicas e individuales, y la igualdad de oportunidades sin discriminación alguna», añadió la declaración de principios de Unión y Cambio.

La formación dijo creer en el poder de la ciudadanía organizada, por lo que promoverá la «descentralización política y administrativa, el fortalecimiento de gobiernos locales y la creación de mecanismos reales de consulta, control y decisión popular».

«Apostamos por una Venezuela que se reconozca en su diversidad y se fortalezca en su unidad», sostuvo el colectivo.

La formación Unión y Cambio junto al partido político Un Nuevo Tiempo (UNT) participaron en las elecciones regionales y legislativas del pasado 25 de mayo, así como en las municipales del pasado 27 de julio, pese al rechazo de la PUD, que denuncia fraude en las presidenciales del año pasado, en las que el ente electoral proclamó la victoria del mandatario Nicolás Maduro.

La PUD insiste en que el ganador de las presidenciales fue su candidato, Edmundo González Urrutia, quien también se opuso a participar en los comicios convocados en Venezuela para este año. EFE

