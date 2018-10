El resto de los graduados de enseñanza obligatoria ha optado por una solución temporal, como puede ser el décimo año escolar. Entre los encuestados, algunos no sabían qué hacer, otros no lograron encontrar un puesto de aprendizaje y otros simplemente querían cierto tiempo para ellos mismos.

Los jóvenes optan por la administración, la salud y la logística Susan Misicka 12 de octubre de 2018 - 15:00 El 87% de los adolescentes suizos que han finalizado la enseñanza obligatoria este verano han continuado con su formación, ya sea a través de estudios superiores o del aprendizaje. Más de la mitad se ha decantado por la formación profesional; una tercera parte ahora le está dando fuerte a los estudios; y el 92% de momento está satisfecho con su elección. Son datos de una encuesta realizada por la Secretaría de Estado para la Educación, la Investigación y la Innovación (SERI). Para este sondeo publicado el 12 de octubre, SERI encuestó a unas 3 000 empresas y 800 jóvenes de entre 14 y 16 años en pasado agosto. El 79% de los jóvenes dijo que podía seguir adelante con sus principales elecciones o incluso con las “soñadas”. La opción más popular entre chicos y chicas ha sido la formación mercantil. Entre las jóvenes, a esta le sigue la formación especializada en atención sanitaria, la venta al por menor y la farmacia. A los chicos, por su parte, les interesan más las carreras relacionadas con la logística, la instalación eléctrica, las mecánicas polivalentes y la creación. Construcción y agricultura las menos elegidas Los futuros estudiantes han hecho su elección gracias, en parte, a una abundancia de ofertas. De los más de 80 000 puestos de aprendizaje ofrecidos, menos de 70 000 se han cubierto con una persona en prácticas. Se han ocupado casi todos los puestos ofertados en transporte, servicios financieros y de seguros, artes, entretenimiento, recreación y minería. Los puestos más difíciles de cubrir han sido los de construcción, agricultura y silvicultura. Según las empresas encuestadas, no hubo ninguna solicitud para el 30% de los puestos ofertados, y el 70% de las personas interesadas tenían escasa cualificación. + ¿Cómo funciona el sistema de aprendizaje suizo? La tercera parte de los jóvenes ha decidido seguir sus estudios en una escuela secundaria superior o especializada. El 56% del alumnado de este nivel son mujeres. Las áreas de estudios superiores preferidos incluyen economía, derecho, biología y química. En las escuelas secundarias especializadas las principales opciones son la salud, la educación y el trabajo social. El resto de los graduados de enseñanza obligatoria ha optado por una solución temporal, como puede ser el décimo año escolar. Entre los encuestados, algunos no sabían qué hacer, otros no lograron encontrar un puesto de aprendizaje y otros simplemente querían cierto tiempo para ellos mismos.