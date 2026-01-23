Formar bien a los profesionales del sector turístico, clave para apuntalar una marca país

Madrid, 23 ene (EFE).- Formar bien a los profesionales del turismo, basándose en la vocación de servicio que debe ser intrínseca al sector, es clave para apuntalar una marca país y poder desarrollar estrategias de comunicación exitosas, según señalaron expertos este viernes en la I Cumbre Internacional de Comunicación y Turismo de la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur).

En la primera mesa redonda del evento, organizado por la institución ferial (Ifema) ​y la Agencia EFE, el ministro de Turismo y Deportes de Cabo Verde, José Luis Sá Nogueira, y Fernando Valmaseda, director general de RV Edipress -empresa de comunicación integral especializada en turismo- y del magacín Miradas viajeras, coincidieron en la importancia de dar formación a los profesionales del sector.

«Es muy importante continuar apostando por la formación, en segundo lugar mantener la credibilidad y confianza (en el país) y en tercer lugar comunicar bien», explicó Sá Nogueira.

El ministro detalló que ahora mismo están contratando profesionales para el plan de promoción turística que van a ejecutar «antes, durante y después» del Mundial de fútbol de este año, después de que Cabo Verde haya hecho historia al clasificarse por primera vez.

Por su parte, Valmaseda sostuvo que, a menudo, se olvida «que los profesionales del sector, si no tienen formación, no podrán dar un buen servicio ni confianza al viajero».

La nueva tendencia mundial es el turismo «de experiencias», que empieza «en la aduana» y continúa en el taxi o autobús de camino al hotel, por lo que si ahí «te tratan a patadas» la experiencia ya será mala, reflexionó al respecto.

«La formación tiene que estar en el eje» del desarrollo de una marca país y es algo que «nos puede llevar hacia delante o nos puede hacer caer» como destino, insistió Valmaseda.

El turismo como fuente de «paz y felicidad»

En la mesa titulada «Comunicación turística en tiempos de incertidumbre: el valor de la marca país», moderada por Manuel Fuentes, responsable de Coordinación en la Dirección de Información de la Agencia EFE, y patrocinada por el Ministerio de Turismo de la República Dominicana, también se habló de lo que atrae al viajero en busca de su próximo destino.

Según Sá Nogueira, lo fundamental es que un destino ofrezca «credibilidad y confianza», y Cabo Verde es un pequeño país insular africano en el Atlántico, a cuatro horas en avión de Lisboa y a tres y media del norte de Brasil, que aporta ambas cosas.

La marca de Cabo Verde, donde el turismo representa un 27 % del PIB nacional, es «corazón», porque transmite «emoción y felicidad» en un mundo convulso, según el ministro.

En estos tiempos de incertidumbre geopolítica «el turismo es el único sector de la economía que es capaz de traer paz y felicidad», afirmó Sá Nogueira.

Dijo Valmaseda que la «primera motivación» al elegir destino es «la seguridad» y también «la confianza», muy vinculada «a la labor de los profesionales del sector» turístico.

Además, el director de RV Edipress enfatizó que la comunicación turística «no es un gasto, es una inversión», porque «todo lo que no se cuenta no existe».

A su juicio, hay que empezar a poner atención «al turismo como industria», para que «esté en todos los medios de comunicación, no solo en medios especializados o en los generalistas cuando hay una noticia concreta».

Tanto Valmaseda como el ministro coincidieron en que tiene que haber una estrategia de comunicación integral y definida para lanzar una marca país o un destino, porque de lo contrario se puede perder la credibilidad. EFE

