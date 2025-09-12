Foro conservador congregará en Paraguay a Milei y a enviado especial de Trump

The Swiss voice in the world since 1935

Asunción, 12 sep (EFE).- La Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) se reunirá entre el lunes y martes en Paraguay y contará entre sus oradores invitados con el presidente de Argentina, Javier Milei; el enviado especial de la presidencia de Estados Unidos para Venezuela, Richard Grenell, y el actor mexicano Eduardo Verástegui, informaron este viernes diferentes fuentes.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, confirmó este viernes que Milei tendrá «una agenda bastante amplia» con disertaciones ante el Congreso y un evento con jóvenes emprendedores durante su visita oficial a Paraguay de la próxima semana, que incluirá su participación en ese foro internacional.

«También va a participar de un foro muy importante, CPAC, que estamos organizando, que es una convención muy importante de participación política a nivel internacional y liderada desde Estados Unidos», declaró Peña a los periodistas, tras asistir a una ceremonia en la Armada Paraguaya.

La CPAC confirmó también en sus redes sociales la cita en Asunción el 15 y 16 de agosto y anunció la presencia de Grenell y Verástegui.

Grenell es el enviado especial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para Venezuela.

La CEO de CEPAC de Argentina, Soledad Cedro, ratificó en una entrevista con el canal ABC TV la presencia de esos invitados y destacó que será «la primera gran reunión conservadora» en la región, tras el asesinato del comentarista político estadounidense Charlie Kirk, víctima de un disparo en el cuello.

Cedro destacó que Milei abrirá la conferencia el martes y el presidente Peña, la clausurará.

Por parte del Gobierno paraguayo también participarán como oradores el ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez, y el embajador en Estados Unidos, Gustavo Leite.EFE

