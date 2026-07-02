Foro Económico Cataluña-Cono Sur analiza oportunidades del acuerdo UE-Mercosur

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Buenos Aires, 2 jul (EFE).- La Delegación del Gobierno de Cataluña en el Cono Sur americano celebró este jueves en Buenos Aires un foro económico que centró los debates en las oportunidades del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea (UE).

«El puente entre Cataluña y el Cono Sur ya está tendido; ahora toca cruzarlo, y eso va a exigir esfuerzo de todos los que estamos hoy aquí», afirmó el delegado del Gobierno de Cataluña para el Cono Sur, Josep Vives i Portell, en el encuentro en la capital argentina.

El presidente del capítulo argentino de la Cámara de Comercio Internacional, Marcelo Elizondo, resaltó que el acuerdo sellado entre la UE y el bloque fundado en 1991 por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay «abre una nueva oportunidad de intercambio» entre los dos bloques.

Tras 25 años de negociaciones, el acuerdo de libre comercio entró en vigor el pasado 1 de mayo de manera provisional a partir de una decisión adoptada por la Comisión Europea (UE) y luego de que fuera ratificado por los Parlamentos de los países miembros del Mercosur.

La entrada en vigor plena del tratado comercial dependerá de la ratificación del Parlamento Europeo, que espera un dictamen del Tribunal de Justicia de la UE sobre si el acuerdo se ajusta a los tratados comunitarios.

Al intervenir en el Foro Económico Cataluña-Cono Sur 2026, que reunió en Buenos Aires a instituciones, gobiernos y empresas, el embajador de la UE en Argentina, Erik Hoeg, resaltó que el acuerdo con el Mercosur ha permitido crear «el área de libre comercio más grande hasta el momento» en el mundo.

«Dos regiones que comparten valores democráticos deciden alinearse con el compromiso, con el orden internacional en el que queremos vivir», destacó el diplomático europeo.

Hoeg afirmó que los efectos de la entrada en vigor provisional del acuerdo ya se notan, con una caída progresiva de los aranceles entre ambos bloques.

Subrayó que el acuerdo abarca a 700 millones de personas y representa el 35 % del comercio mundial.

Por su parte, Joaquín María de Arístegui Laborde, embajador de España en Argentina, sostuvo que el acuerdo «es muy importante en relación a las oportunidades que ofrece».

El subsecretario de Promoción de las Exportaciones y las Inversiones del Ministerio de Exteriores argentino, Tomás Villalba, resaltó que «España es uno de los principales inversores en Argentina» y que Cataluña representa el 22 % del comercio que el país suramericano tiene con España. EFE

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