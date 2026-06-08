Foro FUNGLODE pide a Iberoamérica que incremente su influencia en el tablero geopolítico

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Madrid, 8 jun (EFE).- El Foro Iberoamericano FUNGLODE 2026, un encuentro internacional que ha reunido este lunes en Madrid a líderes políticos, académicos, empresariales e intelectuales, ha reclamado que Iberoamérica debe reforzar su presencia internacional y ganar capacidad de decisión en el tablero geopolítico.

El presidente de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode) y expresidente de la República Dominicana (1996-2000; 2004-2012), Leonel Fernández Reyna, ha advertido de que el orden global creado a finales del siglo XX se encuentra en un momento de cambio hacia “un sistema complejo, lleno de incertidumbres”.

Así pues, se ha preguntado cuál es el rol de Iberoamérica en este escenario y ha manifestado que “no podemos ser una simple espectadora”, por lo que ha pedido a todos los políticos, agentes civiles, económicos y académicos que pasen “al centro del debate”.

Para él, el gran reto es aumentar el crecimiento del PIB regional, transformando el modelo de exportación de materia primas por un sistema de servicios y de fortalecimiento del conocimiento.

“Lo tecnológico es una realidad del presente, la brecha digital es una nueva forma de analfabetismo, necesitemos subirnos a ese tren o seguiremos en el vagón del olvido”, ha dicho en el discurso de apertura.

En la sesión inaugural, celebrada en el Paraninfo de la Universidad Complutense de Madrid, también ha participado la directora de Funglode España, Ynés Vargas, quien espera que este foro se convierta en “un punto de encuentro para aquellos que creen en la fuerza de las ideas” y ha destacado el papel de las universidades en la construcción de un espacio cultural iberoamericano.

Una valoración que ha apoyado el rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache Goñi, a la que ha añadido que cobra especial relevancia en un momento en el que está en riesgo la visión que establece que “el conocimiento es un bien común”.

Durante el resto de la jornada se abordarán, además de temas relacionados con la geopolítica y la cooperación académica, otras cuestiones como las migraciones, la economía, la innovación y la transformación digital.

Precisamente, el secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), Mariano Jabonero, ha ofrecido una conferencia inaugural titulada ‘Retos y desafíos de la Comunidad Iberoamericana de Naciones’, en la que ha dicho que nuestras democracias sufren tres amenazas: la posverdad, el populismo y la polarización como consecuencia de las dos anteriores.

Para Jabonero también es preocupante que, según análisis internos, solo un tercio de la población está satisfecha con su democracia y eso provoca que se genere “un período de decepción y desengaño con las instituciones”.

Sobre cómo garantizar la seguridad democrática y la paz, en el primer panel del Foro Iberoamericano FUNGLODE -cuyos organizadores colaboran con EFE en la difusión de este contenido- han debatido el director del Observatorio de Política Exterior Española de la Fundación Alternativas, Vicente Palacio, el teniente general Miguel Ballenilla, y Trinidad Jiménez, ex ministra española de Exteriores, que ha opinado que América Latina puede ser “una de las soluciones” a la inestabilidad geopolítica y, por ello, debe hacer valer sus fortalezas en el ámbito económico, industrial y cultural.

En el resto de la jornada tendrá lugar una conferencia magistral del director de la Real Academia Española, Santiago Muñoz Machado sobre la influencia latinoamericana en España, y tres paneles de debate más titulados ‘Iberoamérica: demografía, economía social y cultural’; ‘Universidad y cooperación académica iberoamericana’; y ‘Economía, empresa, innovación y tecnología iberoamericana’.

En las conclusiones volverá a participar el expresidente dominicano Leonel Fernández, junto al rector de la UCM y al periodista y académico español Juan Luis Cebrián. EFE

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