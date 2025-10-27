Foro Mundial de DDHH recuerda que «el colonialismo aún no ha muerto» y mira a Palestina

3 minutos

Bogotá, 27 oct (EFE).- El Foro de Derechos Humanos de la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) comenzó este lunes en Bogotá con un llamamiento a recordar que «el colonialismo aún no ha muerto» y poniendo el caso palestino como ejemplo de ello.

«Palestina nos recuerda que el colonialismo aún no ha muerto», afirmó la presidenta de la FIDH, la botsuana Alice Mogwe, durante la inauguración del Foro, celebrada en el Teatro Colón de Bogotá.

La activista, que opina que «el mundo está perdiendo su decencia moral», cree que Palestina muestra «que existen estándares dobles de derechos humanos».

La guerra en la Franja de Gaza «puso en riesgo la credibilidad de la universalidad de los derechos humanos», añadió la presidenta de la FIDH.

Por su parte, la presidenta del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), Yessika Hoyos, una de las organizaciones anfitrionas del evento, señaló que «el poder mundial, con Estados Unidos a la cabeza, prolonga el genocidio» en Palestina.

«El símbolo de nuestro fracaso colectivo como humanidad tiene un nombre: Palestina. Hoy, ante los ojos del mundo, somos testigos del horror», agregó Hoyos.

«Aquí y ahora, construimos la paz»

En este contexto, resaltó la presidenta del Cajar, «el multilateralismo se erosiona ante los intereses económicos» y por eso reivindicó el foro como un encuentro para aportar a la construcción de paz.

El lema del evento, que marca el 42 Congreso de la FIDH y se celebra hasta el martes con la participación de más de 200 organizaciones de más de 115 países, es «Aquí y ahora, construimos la paz».

«Recordamos también que no estamos todos y todas en este Congreso, hay cientos de defensores de derechos humanos que están presos bajo montajes judiciales», reivindicó Hoyos.

Por eso agregó: «Tenemos esperanza y hoy, con todos ustedes, quienes representan a los pueblos que resisten, a las voces que no se rinden, damos apertura al 42 congreso de la FIDH».

En el foro participan personalidades como Oleksandra Matviichuk, premio Nobel de la Paz 2022 y presidenta del Centro para las Libertades Civiles de Ucrania; el relator especial de la ONU sobre la pobreza extrema, Olivier De Schutter (Bélgica); la activista Sonia Corrêa (Brasil) y el jurista Dismas Kitenge, cofundador del Groupe Lotus de la República Democrática del Congo.

Entre los temas centrales del foro destacan: la justicia transicional y la construcción de una paz duradera, la defensa de la democracia ante el auge autoritario, la protección de las personas defensoras ambientales, la participación de las mujeres en los procesos de paz y los desafíos de una transición ecológica justa.

El foro culminará el martes con una ceremonia de clausura y una presentación artística de La Morena del Chicamocha, una propuesta musical de la cantautora Magdalena Moreno, quien fusiona el bullerengue tradicional con narrativas políticas y de resistencia. EFE

