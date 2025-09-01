Foro Mundial pondrá en debate derechos de los migrantes y su contribución al desarrollo

3 minutos

Bogotá, 1 sep (EFE).- La XV Cumbre del Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo comienza este martes en la ciudad colombiana de Riohacha para poner en el centro de la agenda los derechos de los migrantes y sus contribuciones a los países que los acogen.

«Con hechos y acciones, Colombia ha demostrado que el compromiso con las poblaciones migrantes es profundo y sus frutos van más allá de los indicadores», manifestó la canciller colombiana, Rosa Villavicencio, anfitriona de la reunión de tres días.

La Cancillería confirmó la asistencia de representantes de más de 40 países, así como de organismos internacionales, sociedad civil y empresarios.

Entre las delegaciones confirmadas están las de Canadá, España, Francia, México, Austria, Bélgica, Brasil, Ecuador, Perú, El Salvador, Paraguay, Cuba, India, Suiza, Madagascar, Bangladesh, Filipinas, Myanmar, China y Sudáfrica.

«Es hora de sumar esfuerzos, garantizar derechos y comprender que la movilidad humana y la migración son el motor fundamental de todas las sociedades, regiones y países del mundo», indicó la Cancillería.

El foro abordará seis temas centrales, el primero el impacto de las mujeres en la migración mundial y el desarrollo.

Los otros son los niños y jóvenes como innovadores para el desarrollo del mañana; la interacción de los medios de comunicación y la cultura para construir y deconstruir la realidad de la migración; el cambio climático y las rutas laborales; cooperación e integración regional; y nuevas tecnologías y digitalización para mejorar la gestión de la migración y las vías migratorias regulares.

«Todas las mesas y todo el espacio deliberativo rondará en torno a estos enfoques con unos muy especiales como el de género, la necesidad de poner sobre la mesa la aportación de las mujeres, su contribución en estos procesos migratorios y también la necesidad de políticas que reconozcan a los jóvenes y los niños en los procesos de movilidad humana con igualdad de oportunidades», dijo la semana pasada Villavicencio.

El foro tendrá también un espacio de diálogo para alcaldes, empresarios y jóvenes, con el fin de fomentar «la construcción de políticas públicas desde los territorios y reconociendo la importancia de la integración local en la gobernanza migratoria».

«Como canciller, como mujer migrante y defensora de los derechos humanos, es prioridad para mí que nuestras voces sean escuchadas, sobre todo en tiempos de discriminación, xenofobia y enfoques de políticas migratorias que atentan contra los derechos humanos y la dignidad de todas las poblaciones migrantes», manifestó la ministra colombiana. EFE

joc/jga/lar