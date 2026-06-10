Foro Penal confirma 15 presos políticos excarcelados tras contradicción de otra ONG

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Caracas, 9 jun (EFE).- La ONG venezolana Foro Penal dijo la noche de este martes que solo pudo confirmar la excarcelación de 15 presos políticos en el país en las últimas horas, luego de que la organización no gubernamental Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia informara en horas de la mañana de la liberación de 54 militares.

El presidente de Foro Penal, Alfredo Romero, aseguró en la red social X que «es falso que se hayan liberado más de 50 presos políticos desde anoche» y señaló que hasta las 21:00 hora local (1:00 GMT) de este martes su organización solo había podido verificar 15 excarcelaciones.

Entre los excarcelados, se encuentran entre ellos los sargentos José Sánchez Chacón, Edgar Giménez y Francisco Pacheco, así como el soldado Alexis José Lugo, quienes estaban recluidos en la prisión militar de Ramo Verde, cerca de Caracas, según Foro Penal.

También salió el sargento mayor Darwin Urdaneta, quien se encontraba en el Centro Penitenciario Yare II, en el estado Miranda (norte).

Además, fueron excarceladas la primera teniente Karen Gómez y la sargento Vicmarys Oropeza en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), también en Miranda.

La mañana de este martes, la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia había informado en una publicación en X que la propia organización luego eliminó sobre la liberación de 54 militares detenidos por motivos políticos, entre ellos tres mujeres en el INOF.

Posteriormente, esta organización aclaró que estaba «verificando la información» sobre la supuesta liberación de 51 militares en Ramo Verde.

Por su parte, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp) confirmó este martes la excarcelación de cinco militares en la cárcel de El Rodeo, en Miranda.

Desde el domingo, un grupo de familiares de presos políticos permanece a las afueras de la Embajada de Estados Unidos en Caracas a la espera de una reunión con el encargado de negocios estadounidense, John Barrett, para pedirle que interceda por la liberación de los detenidos que siguen presos.

El pasado mayo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su Gobierno iba a asegurarse de liberar a todos los encarcelados por motivos políticos en Venezuela. EFE

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