Foro progresista denuncia «ataques, sanciones e injerencias» de EE.UU. en América Latina

3 minutos

Bogotá, 25 ene (EFE).- Líderes progresistas de más de 20 países denunciaron este domingo en Bogotá una «escalada de ataques, sanciones e injerencias» de Estados Unidos en América Latina y el Caribe, que calificaron como parte de un patrón histórico de presión política, económica y militar contra los gobiernos de la región.

«El problema que enfrentamos es una emergencia: la reactivación de una doctrina que pretende convertir a América Latina en una esfera de control exclusivo», señaló el co-coordinador de la Internacional Progresista, David Adler, en el cierre del foro ‘Nuestra América’, celebrado durante dos días en el Palacio de San Carlos, sede de la Cancillería colombiana.

En la declaración final, leída hoy por la diputada uruguaya Bettiana Díaz, los delegados advirtieron de que Washington combina «sanciones financieras, bloqueos económicos, injerencia electoral, persecución judicial y acciones militares» para condicionar la soberanía de los países latinoamericanos.

El documento menciona como ejemplos el recrudecimiento de sanciones y el bloqueo económico contra Cuba, las presiones y acciones militares de Estados Unidos contra Venezuela -incluida la operación militar en Caracas que terminó con la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores- y la intervención en procesos políticos y económicos en Honduras y Argentina, entre otros.

«Estas acciones no son hechos aislados, sino parte de un mismo proyecto de dominación», señaló la declaración, al advertir de que la actual coyuntura internacional se caracteriza por «la erosión deliberada del derecho internacional y del principio de autodeterminación de los pueblos».

Los firmantes también denunciaron violaciones de los derechos de los migrantes latinoamericanos en Estados Unidos y citaron como ejemplo la muerte el sábado en Mineápolis de un ciudadano estadounidense durante un operativo de agentes federales de inmigración, en un contexto de críticas y protestas por el uso de la fuerza y el aumento de detenciones y deportaciones.

Enfrentar al «más grande del mundo»

Durante la clausura del foro, los delegados señalaron que ningún país puede enfrentar en solitario la presión del «aparato político, financiero y militar más grande del mundo» y llamaron a construir un frente común basado en la cooperación regional y la solidaridad internacional.

«La soberanía no se defiende con aislamiento, sino con acción colectiva», señala la declaración, que propone fortalecer mecanismos de coordinación diplomática, económica y política entre los países de América Latina y el Caribe, así como promover la cooperación en energía, alimentación, servicios públicos y defensa de los derechos laborales.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, recibió ayer en la Casa de Nariño a los participantes en el foro y el Gobierno difundió en X imágenes del encuentro en las que el mandatario saluda a cada uno de ellos.

El encuentro concluyó con el anuncio de que la próxima reunión del espacio ‘Nuestra América’ se celebrará en La Habana como parte de un proceso que los participantes definieron como «en construcción», frente a lo que consideran una ofensiva renovada de Estados Unidos en la región.

El foro reunió a más de un centenar de dirigentes políticos, parlamentarios y líderes sociales como el exalcalde de Nueva York Bill de Blasio, la vicepresidenta de la Asamblea Nacional de Francia, Clémence Guetté, el diputado español Gerardo Pisarello, el excandidato presidencial ecuatoriano Andrés Arauz y representantes de partidos y movimientos progresistas de más de 20 países. EFE

pc/joc/rf

(foto)(vídeo)