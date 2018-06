Derechos de autor

¿Qué ‘Expo’ le gustaría, querido suizo residente en el extranjero? Philipp Meier 15 de junio de 2018 - 08:00 En Suiza, las ideas para una nueva Exposición Nacional están despegando. Una vez más se plantea la pregunta: ¿qué papel desempeña la Suiza que vive en todo el mundo? ¡Comente sus ideas en este foro! Actualmente se discuten tres conceptos: 'Svizra 27' Diversas asociaciones profesionales desean organizar la exposición en el noroeste de Suiza con un tema central: ‘El mundo del trabajo’. Año previsto: 2027. 'Nexpo' Las diez ciudades más grandes de Suiza quieren organizar una exposición descentralizada con el tema ‘Vivir juntos en Suiza en el siglo XXI’. Sus organizadores planifican su realización en 10 o 15 años. "X-27" Personalidades de los ámbitos de la comunicación, la arquitectura y la cultura quieren poner en marcha un laboratorio del futuro en el aeropuerto de Dübendorf, Zúrich. Año previsto: 2027. La denominada Quinta Suiza, cuyos habitantes viven en todo el mundo, desempeña a menudo un papel especial en estos conceptos. Por este motivo, nos gustaría que esta encuesta iniciara el debate con ustedes, los suizos residentes en el extranjero, lo antes posible. ¿Qué ‘Expo’ le gustaría, querido suizo residente en el extranjero? Escriba sus ideas, deseos y visiones en los comentarios o por correo electrónico a philipp.meier@swissinfo.ch ¿Qué es la ‘Expo’? La Exposición Nacional es una presentación periódica de la imagen que Suiza tiene de sí misma y en esta gran muestra se abordan temas de arte, cultura y economía. La más reciente fue la ‘Expo02’, que tuvo lugar, como su nombre lo indica, en 2002 en la región de lagos de Biel, Neuchâtel y Murten.