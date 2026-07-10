Fotógrafos latinoamericanos llevan a El Bronx historias de migración y lucha comunitaria

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Ruth E. Hernandez Beltrán

Nueva York, 10 jul (EFE).- Fotógrafos de diez países de Latinoamérica muestran desde este viernes y hasta el 26 de julio en el Bronx Documentary Center trabajos que cuentan impactantes historias de negligencia ambiental, repercusiones de la violencia, transformación política, migración, memoria y lucha comunitaria.

En su novena edición, el Latin American Foto Festival, que no es una competencia, reúne a fotógrafos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, México y Venezuela en su sede del sur de El Bronx, donde se exhiben más de un centenar de fotos, tanto en las galerías como en su jardín comunitario o en la verja del edificio que ocupan en la calle Melrose.

«Estos son fotógrafos que nos cuentan cómo ven el mundo a través de su lente», comentó a EFE el mexicano Ricardo Partida, director de educación del Centro.

Aunque proceden de distintos países y entornos, los fotógrafos comparten el interés por temas que afectan a sus comunidades y su habilidad para contar historias, muchas de ellas muy crudas, como la del peruano Marcos Garro, que con ‘Cerros de Pasco’ documenta una de las regiones mineras del Perú, donde siglos de extracción han provocado una profunda degradación ambiental y consecuencias sociales, entre ellas muertes por la contaminación con plomo en la sangre.

El trabajo se basa en el testimonio de los habitantes de una comunidad «cada vez más hundida en la devastación ambiental» y el abandono, señala el texto que acompaña su obra.

También está el trabajo de Santiago Mesa, que muestra el impacto que ha tenido la violencia armada en las comunidades indígenas, particularmente en la región colombiana del Chocó, donde décadas de conflicto, desplazamiento forzado, pobreza y negligencia institucional han dejado «profundas» huellas emocionales y sociales que han llevado al suicidio a sus habitantes, una crisis que ha afectado de forma desproporcionada a los jóvenes, según el texto que acompaña su obra.

Las fotos de Venezuela, de Matías Delacroix, muestran el acontecer político, incluidas las más recientes, del pasado enero, cuando EE.UU. capturó al entonces presidente Nicolás Maduro bajo acusaciones de narcotráfico, así como las consecuencias de esa acción militar, con la emigración de muchos venezolanos a quienes ha seguido en su ruta a través del bosque del Darién, además de a quienes, debido a las restricciones impuestas por EE.UU., han tenido que regresar al país.

«A Venezuela lo estoy documentando desde 2019, cuando me mudé a ese país», dijo a EFE, y agregó estar complacido de participar en este festival, que considera «necesario» para dar a conocer trabajos de fotoperiodismo como el suyo.

Delacroix indicó durante la apertura de la muestra que su trabajo refleja «esa resiliencia que tiene el pueblo de enfrentarse a la adversidad, a problemas sociales, y siempre estar presentes con una sonrisa».

‘Limones, balas y grafitis’, del mexicano Emilio Espejel, muestra las huellas de la violencia del narcotráfico en Tierra Caliente (Michoacán), mientras que Alicia Vera, mexicoestadounidense, documenta el Alzheimer de su madre, un trabajo del que también nació un libro.

Por su parte, la ecuatoriana Karla Gachet y el estadounidense Iván Kashinsky documentan el género de la cumbia en varios países.

Por primera vez se muestra además el trabajo de un fotógrafo de la diáspora, Chris Pérez, con imágenes tomadas en la República Dominicana, donde nació su padre.

«Aquí tenemos a personas que están trabajando en Latinoamérica, que son latinoamericanos, pero también queremos saber qué pasa con la gente que nace aquí, que crece en un entorno de latinidad pero en la diáspora», comentó a EFE Partida.

La muestra rinde homenaje póstumo al puertorriqueño Ed Alvarez, que surgió de las clases de fotografía para adultos y niños del centro y documentó la vida cotidiana en el sur de El Bronx.

Destacan además varias fotos del Archivo de Memoria Trans de Argentina, así como un libro, un proyecto de muchos años en ese país, al que se dedica una sala de la galería principal.

El archivo argentino conserva más de 15.000 imágenes, documentos y testimonios que abarcan gran parte del siglo XX sobre la comunidad trans. EFE

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