Fotogénico ministro japonés se postulará para presidir partido gobernante, según medios

El popular ministro japonés de Agricultura, Shinjiro Koizumi, decidió postularse para liderar el partido conservador en el poder, ubicándose así en la primera fila para acceder al cargo de Primer Ministro, informó la prensa este viernes.

Aunque algunos lo consideran un inexperto, también es percibido como el ministro más popular y fotogénico para los medios del país, por lo que a sus 44 años en uno de los favoritos para reemplazar al Primer Ministro conservador Shigeru Ishiba, que renunció el domingo después de menos de un año en el poder.

El telegénico surfista, hijo del exprimer ministro Junichiro Koizumi, ha sido muy reservado sobre su candidatura y sólo ha dicho que quiere escuchar a sus seguidores locales en Yokosuka, cerca de Tokio, antes de tomar su decisión.

«Quiero tomar mi decisión final después de escuchar a esos» partidarios, dijo en una conferencia de prensa el viernes, cuando se le preguntó si buscará liderar el Partido Liberal Democrático, actualmente en el poder.

Mientras tanto, los principales medios japoneses, incluido el Yomiuri Shimbun, el diario de mayor venta en el país, revelaron que el ministro ya había informado a sus allegados que competiría en la elección del partido el 4 de octubre.

El partido gobernante decidió llevar a cabo la elección de su presidencia después de que Ishiba anunciara el fin de semana pasado que renunciaría tras perder dos elecciones nacionales en el último año.

El próximo líder del PLD podría presumiblemente convertirse en el nuevo primer ministro, ya que el partido gobernante es la mayor fuerza en el parlamento, aunque necesita el apoyo de otros partidos para formar una mayoría.

Koizumi es percibido ampliamente como uno de los dos principales contendientes probables, junto con la nacionalista de línea dura Sanae Takaichi, de 64 años, quien podría convertirse en la primera mujer primera ministra de Japón.

Se espera que Takaichi declare oficialmente su candidatura la próxima semana.

hih/aph/dhw/pb/avl

