Fotoperiodista español dará conferencia y taller sobre fotografía de conflicto en Quito

Quito, 6 nov (EFE).- El reconocido fotoperiodista español Gervasio Sánchez dará una conferencia y dictará un taller en la capital ecuatoriana acera de la fotografía de conflicto, informó este jueves la Embajada de España en el país andino.

Según la agenda de actividades desarrolladas por la Embajada de España y el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina (CIESPAL), Sánchez dará el 27 de noviembre la conferencia, titulada «Cobertura fotográfica en situaciones de guerra», a las 09:30 hora local (14:30 GMT), en el auditorio de CIESPAL, con entrada libre hasta completar aforo.

Además, los días 28 y 29 de noviembre impartirá el taller «La dignidad es lo que importa», en la sala ‘Eugenio Espejo’ de CIESPAL, con una duración total de doce horas, con previa inscripción en https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftuDhpZXtwYhFrByHddt1aFv2f H2dJYZVKSktyAiS57oyXLw/viewform.

Gervasio Sánchez, enviado especial por la paz de la UNESCO desde 1998, ha cubierto conflictos armados en lugares tan diversos como Bosnia-Herzegovina, Sierra Leona, Honduras o Afganistán.

El reportero español es autor de más de una docena de libros fotográficos y ha sido galardonado con numerosos premios, entre ellos, el Ortega y Gasset de Fotografía (2008) y el Premio Internacional de Periodismo Rey de España (2009) por una imagen de su serie «Vidas Minadas», acerca de las víctimas de las minas antipersona. EFE

