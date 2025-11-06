Fotoperiodista Gervasio Sánchez impartirá un taller sobre fotografía de conflicto en Quito

Quito, 6 nov (EFE).- El reconocido fotoperiodista español Gervasio Sánchez tratará sobre la fotografía de conflicto en una conferencia y un taller que ofrecerá este mes en la capital ecuatoriana, Quito, informó este jueves la embajada de España en el país andino.

Según la agenda de actividades desarrolladas por la embajada de España y el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina (CIESPAL), Sánchez ofrecerá el 27 de noviembre la conferencia, titulada «Cobertura fotográfica en situaciones de guerra», en el auditorio de CIESPAL, con entrada libre hasta completar aforo.

Además, los días 28 y 29 de noviembre impartirá el taller «La dignidad es lo que importa», en la sala ‘Eugenio Espejo’ de CIESPAL, con una duración total de 12 horas.

Gervasio Sánchez, enviado especial por la paz de la UNESCO desde 1998, ha trabajado en lugares tan diversos como Bosnia-Herzegovina, Sierra Leona, Honduras o Afganistán.

Es autor de más de una docena de libros fotográficos y ha sido galardonado con numerosos premios, entre ellos el Ortega y Gasset de Fotografía (2008) y el Premio Internacional de Periodismo Rey de España (2009) por una imagen de su serie «Vidas Minadas», sobre las víctimas de las minas. EFE

