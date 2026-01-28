FPA «decepcionada» por nuevo aplazamiento del Supremo israelí a entrada periodistas a Gaza

Jerusalén, 28 ene (EFE).- La Asociación de la Prensa Extranjera (FPA, por sus siglas en inglés) se mostró «profundamente decepcionada» después de que el Tribunal Supremo de Israel, «una vez más», haya aplazado el fallo sobre su petición para el acceso independiente de la prensa extranjera a Gaza, vetado desde el inicio de la ofensiva israelí iniciada el 7 de octubre de 2023.

«La FPA está profundamente decepcionada porque el Tribunal Supremo de Israel ha aplazado una vez más el fallo sobre nuestra petición de acceso libre e independiente a la prensa en Gaza», recoge el comunicado del grupo, que aúna a prensa internacional en Israel y los territorios palestinos.

Además, la FPA teme que el tribunal esté siendo «influenciado por argumentos clasificados de seguridad del Estado» que, dice, fueron presentados a puerta cerrada y sin presencia de sus abogados en la vista celebrada este lunes en el Supremo.

«Este proceso hermético no nos da la oportunidad de refutar estos argumentos y allana el camino para el continuo cierre arbitrario e indefinido de Gaza a los periodistas extranjeros», denuncia.

La organización insiste en que estas razones de seguridad que esgrime el Gobierno israelí «no justifican la prohibición general de permitir el acceso independiente de periodistas extranjeros» a la Franja mientras se sigue permitiendo la entrada a trabajadores humanitarios y a otros funcionarios.

«El derecho del público a la información no debe quedar relegado a un segundo plano», subraya.

Por ello, en su nota insta al tribunal a que reconsidere su decisión y subraya «la urgencia de un acceso libre en un momento de enorme cambios y masivas implicaciones para los cientos de millones de lectores, espectadores y oyentes atendidos por los periodistas de la FPA».

El Supremo ayer en una notificación informó de que su fallo esperará a recibir una actualización por parte del Estado sobre el estado de la información militar «clasificada» que mencionaba la FPA.

La Fiscalía deberá presentar la actualización antes del 1 de este abril, especifica el comunicado del Supremo, en el que supone el undécimo aplazamiento de la decisión desde que la FPA solicitó el acceso de los periodistas.

En los más de dos años desde el inicio de la ofensiva, Israel solo ha permitido la entrada puntual a Gaza de periodistas israelíes y extranjeros empotrados con el Ejército a zonas elegidas previamente y sin presencia de civiles gazatíes.

La información sobre lo que ocurre allí recae por tanto en los periodistas palestinos. Según Reporteros Sin Fronteras (RSF), unos 220 periodistas han sido asesinados en Gaza desde que comenzó la guerra en octubre de 2023. EFE

ngg/mt/alf