Fráncfort baja un 0,31 % ante la falta de avances en las negociaciones entre EEUU e Irán

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Fráncfort (Alemania), 22 abr (EFE).- Fráncfort bajó hoy un 0,31 % debido a la falta de avances en las negociaciones de paz entre EEUU e Irán y a que se mantienen los ataques en el estrecho de Ormuz.

El DAX 40, el índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort, bajó al cierre un 0,31 %, hasta 24.194,90 puntos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, prolongó de forma indefinida el alto el fuego en Oriente Medio hasta que Irán presente un acuerdo concreto.

Las bolsas de Wall Street reaccionaron con ganancias pero la renta variable alemana reaccionó de forma contenida porque el estrecho de Ormuz sigue cerrado e interrumpe el suministro de energía y fertilizantes.

El petróleo Brent, de referencia en Europa, se encareció algo más de un 2 % y superó los 100 dólares el barril.

La empresa de tecnología de la energía Siemens Energy, matriz de Gamesa, se disparó un 6,9 %, hasta el récord de 178,42 euros, impulsada por los buenos resultados de la tecnológica suiza ABB,

Asimismo, la compañía de energías renovables RWE ganó un 3,3 %, hasta 60,16 euros.

El fabricante de chips Infineon subió un 3,5 %, hasta 49,39 euros, impulsado por los buenos resultados de la holandesa ASM International.

La compañía de telecomunicaciones Deutsche Telekom, en la que el Estado alemán tiene una participación de algo más del 28 %, perdió un 4,8 %, hasta 27,42 euros, después de que los inversores reaccionaran con escepticismo a los rumores de que se quiere fusionar con su filial estadounidense de telefonía móvil T-Mobile US en la que tiene un 53 %.

El Gobierno alemán rechazó este miércoles comentar las informaciones de Bloomberg sobre la fusión, que tendría muchas barreras reguladoras según los analistas de Bernstein Research.

El fabricante de motores para aviones MTU Aero Engines cayó un 3,8 %, hasta 300,10 euros, y Airbus cedió un 2,7 %, hasta 165,78 euros. EFE

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