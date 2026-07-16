Fráncfort baja un 0,34 % ante la falta de impulsos claros y la caída de tecnológicas

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Fráncfort (Alemania), 16 jul (EFE).- La Bolsa de Fráncfort bajó hoy un 0,34 %, ante la falta de impulsos claros, recogidas de beneficios en el sector de fabricantes de semiconductores y la violencia en Oriente Medio.

El DAX 40, el índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort, perdió un 0,34 % al cierre, hasta 24.915,49 puntos.

Irán dejó la puerta abierta a negociar con EEUU pero quiere tener el control sobre el estrecho de Ormuz.

Las solicitudes semanales de subsidio por desempleo bajaron sorprendentemente la semana pasada en EEUU en 8.000, hasta 208.000 solicitudes.

La facturación de los minoristas subió en EEUU en junio un 0,2 % respecto al mes anterior, como se esperaba.

Los inversores recogen beneficios en el sector de semiconductores tanto en EEUU, Europa, como en Asia pese a los buenos resultados y pronósticos de la taiwanesa TSMC.

El productor de chips alemán Infineon perdió un 3,9 %, hasta 64,71 euros, pero el de software para empresas SAP subió un %, hasta euros.

La empresa de renovables RWE cayó un 2 %, hasta 55,60 euros, Siemens Energy, matriz de Gamesa, bajó un 2,3 %, hasta 148,74 euros, y E.on cedió un 2,3 %, hasta 18,90 euros.

El fabricante de sabores y aromas Symrise avanzó un 1,9 %, hasta 89,44 euros, Beiersdorf (Nivea) subió un 1,6 %, hasta 79,96 euros, y el fabricante de bienes de consumo Henkel ganó un 1,5 %, hasta 74,98 euros. EFE

aia/fpa