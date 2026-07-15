Fráncfort baja un 0,59 % tras la caída de BASF y la violencia en Oriente Medio

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Fráncfort (Alemania), 15 jul (EFE).- La Bolsa de Fráncfort bajó hoy un 0,59 %, tras la caída del grupo químico BASF, pese a la publicación de buenos resultados, y los nuevos ataques de EEUU e Irán en Oriente Medio.

El DAX 40, el índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort, perdió un 0,59 % al cierre, hasta 24.999,53 puntos.

El selectivo de Fráncfort redujo las pérdidas tras la publicación de la caída de la inflación de los precios de producción en EEUU, que apuntaló la tendencia que mostró el martes la bajada de los precios de consumo.

Los precios de producción subieron en EEUU en junio un 5,5 % interanual, menos de lo previsto y en comparación con el 6 % de mayo.

La violencia ha aumentado en Oriente Medio tras ataques de EEUU a Irán, que responde con ataques a Baréin, Kuwait y Jordania, países aliados de EEUU.

El presidente Donald Trump afirmó que por ahora no quiere negociar con Irán, aunque reveló que representantes de ambos países mantuvieron contactos este martes y aseguró que Teherán sigue buscando un acuerdo con Washington.

El fabricante de chips Infineon bajó un 6,3 %, hasta 67,31 euros, pese a los buenos resultados y pronósticos de ASML.

El grupo químico BASF perdió un 3 %, hasta 47,94 euros, pese a que sus resultados del segundo trimestre fueron buenos y a que revisó al alza sus pronósticos de beneficio operativo bruto para el 2026, mientras el grupo químico y farmacéutico Bayer cedió un 2,9 %, hasta 47,71 euros.

El grupo Volkswagen subió un 3,5 %, hasta 74,40 euros, BMW avanzó un 2,8 %, hasta 58,92 euros, y Mercedes-Benz ganó un 2,6 %, hasta 46,29 euros. EFE

aia/fpa