Fráncfort baja un 0,97 % tras las amenazas de Trump a Irán y la inflación de EE.UU.

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Fráncfort (Alemania), 10 jun (EFE).- Fráncfort bajó este miércoles un 0,97 % después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, volviera a amenazar a Irán y tras la subida de la inflación en EE. UU. a su máximo de los últimos tres años.

El DAX 40, el índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort, perdió un 0,97 % al cierre, hasta 24.195,31 puntos.

La renta variable alemana logró reducir en la sesión de tarde las pérdidas que habían desencadenado las amenazas de Trump pese a la subida de la inflación de EE. UU.

Los precios de consumo subieron en EE. UU. en mayo un 4,2 % interanual, un máximo de tres años (3,8 % en abril) y la subyacente, que excluye los alimentos y la energía, subió un 2,9 % interanual.

Estas cifras apuntalan las expectativas de que la Reserva Federal (Fed), con Kevin Warsh como presidente, subirá sus tipos de interés a lo largo del año porque el mercado laboral es robusto y la inflación sube mucho.

El aumento de los tipos de interés de la renta fija reduce el atractivo de la renta variable y encarece el coste de los créditos para invertir, por ejemplo en inteligencia artificial, pero todavía no está claro qué va a hacer la Fed.

La rentabilidad de la deuda soberana estadounidense a diez años se sitúa en el 4,5 %.

Trump dijo en su red social Truth Social que Irán ha tardado demasiado en negociar un acuerdo y que ahora «tendrán que pagar las consecuencias».

El precio del petróleo volvía a subir hasta 93,4 dólares, casi un 2 % más que el martes.

La compañía de telecomunicaciones Deutsche Telekom subió un 3,1 %, hasta 28,63 euros, pero el fabricante de software para empresas SAP perdió un 3,2 %, hasta 149,70 euros.

El productor de artículos deportivos Adidas ganó un 2,8 %, hasta 172,10 euros, tras la recomendación de compra del banco canadiense RBC porque ofrece un crecimiento de los beneficios predecible y el precio de las acciones es barato.

La empresa de venta de moda por internet Zalando ganó un 2,6 %, hasta 25,15 euros.

La empresa de tecnología de la energía Siemens Energy, matriz de Gamesa, cedió un 6,5 %, hasta 138,68 euros, y el grupo industrial y tecnológico Siemens perdió un 2,2 %, hasta 258,40 euros.

Commerzbank, al que el italiano UniCredit le ha lanzado una oferta de adquisición, perdió un 2 %, hasta 36,22 euros.

El segundo banco privado en Alemania informó este miércoles de que observa las últimas semanas «un notable aumento de la actividad de préstamo de sus acciones».

Este aumento de los préstamos de acciones es inusual «dada la magnitud y el momento», añade Commerzbank.

Los préstamos de acciones se realizan en las ventas al descubierto (o venta corta), que es una operación financiera donde un inversor toma prestadas acciones que no posee, las vende y espera a que su precio baje para recomprarlas más baratas y devolverlas a su dueño.

La ganancia para el inversor es la diferencia del precio obtenida. EFE

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