Fráncfort baja un 1,37 % por la fuerte caída de las tecnológicas de IA

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Fráncfort (Alemania), 7 jul (EFE).- La Bolsa de Fráncfort bajó este martes un 1,37 %, tras la fuerte caída de las tecnológicas y otras empresas cuyo crecimiento está vinculado a la inteligencia artificial.

El DAX 40, el índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort, bajó un 1,37 % al cierre, hasta 25.465,25 puntos.

Las acciones de empresas de inteligencia artificial han bajado con fuerza de forma generalizada en EE. UU., Asia -tras la publicación de resultados de Samsung- y Europa.

El banco de inversión estadounidense Morgan Stanley ve un punto de inflexión en el mercado de inteligencia artificial y ya no recomienda las acciones de los fabricantes de chips, sino de los hiperescaladores, grandes tecnológicas que ofrecen servicios de computación en la nube.

Se publicaron algunos datos positivos de la economía alemana, pero no impulsaron las compras en la renta variable.

La producción de la industria manufacturera alemana subió en mayo un 0,9 % respecto al mes anterior y se mantuvo al mismo nivel que hace un año.

El fabricante de tecnología de energía Siemens Energy, matriz de Gamesa, se desplomó un 8,9 %, hasta 155,30 euros, porque cae como otras empresas relacionadas con la inteligencia artificial y, además, Barclays situó las acciones en bajoponderar.

Su matriz, el grupo industrial y tecnológico Siemens, bajó un 4,3 %, hasta 269,60 euros.

El fabricante de semiconductores Infineon perdió un 8,3 %, hasta 70,83 euros, y la constructora alemana Hochtief, controlada por ACS, cedió un 5,1 %, hasta 472 euros.

Pero el fabricante de software para empresas SAP subió un 2,7 %, hasta 143,90 euros.

Beiersdorf, que fabrica productos de las marcas Nivea y Eucerin, entre otras, ganó un 3,4 %, hasta 78,20 euros.

La compañía de servicios de diálisis Fresemius Medical Care avanzó un 2,7 %, hasta 42,29 euros. EFE

aia/rod