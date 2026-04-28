Fráncfort cae un 0,27 % tras alza del crudo y a la espera de grandes bancos centrales

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Fráncfort (Alemania), 28 abr (EFE).- Fráncfort bajó este martes un 0,27 % tras la subida del precio del petróleo y a la espera de las decisiones de grandes bancos centrales, como la Reserva Federal (Fed) y el Banco Central Europeo (BCE), sobre sus tipos de interés.

El DAX 40, el índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort, perdió al cierre un 0,27 % hasta los 24.018,26 puntos.

Las negociaciones de paz en Irán están estancadas, mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, es escéptico respecto a la última propuesta de Irán de abrir el estrecho de Ormuz y concluir la guerra, y posponer el diálogo sobre el programa nuclear iraní.

El precio del barril de crudo brent, de referencia en Europa, superó los 111 dólares.

El encarecimiento de la energía debido al conflicto en Irán ha elevado las expectativas de inflación de los consumidores de la eurozona, sobre todo a corto plazo, según el BCE.

Los consumidores prevén una inflación en la zona del euro los próximos doce meses del 4 %, en comparación con el 2,5 % anticipado en la encuesta anterior de febrero, y los próximos tres años del 3 % (2,5 % en el sondeo anterior).

El Banco de Japón (BoJ) mantuvo este martes sus tipos de interés en el 0,75 % en un momento en que sube la inflación y se reduce el crecimiento.

Los mercados prevén que la Fed deje inalterados el miércoles las tasas en el rango entre el 3,50 y el 3,75 % y que el BCE los mantenga el jueves en el 2 %.

La empresa de pruebas de laboratorio Qiagen se desplomó un 10,8 %, hasta 29,13 euros, después de revisar a la baja sus pronósticos de facturación para 2026.

El grupo químico y farmacéutico Bayer cedió un 4,6 %, hasta 36,62 euros, tras la división en el Supremo estadounidense respecto a desestimar miles de demandas que acusan a la compañía alemana de no advertir de que el glifosato de su herbicida Roundup causa cáncer.

La empresa de tecnología de la energía Siemens Energy, matriz de Gamesa, perdió un 2,5 % hasta 172,98 euros.

Commerzbank subió un 2,1 %, hasta 35,48 euros, la compañía de renovables RWE ganó un 1,3 %, hasta 61,54 euros, y E.on avanzó un 1,2 %, hasta 18,93 euros. EFE

aia/mgr