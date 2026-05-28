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Fráncfort cae un 0,34 % tras rumores de que EEUU e Irán prolongan el alto el fuego

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Fráncfort (Alemania), 28 may (EFE).- Fráncfort bajó este jueves un 0,34 % después de que se difundiesen informaciones de que Estados Unidos e Irán han prolongado el alto el fuego y acordado retomar las negociaciones sobre el programa iraní de enriquecimiento de uranio.

El DAX 40, el índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort, bajó un 0,34 % al cierre hasta 25.092,25 puntos.

La renta variable redujo las pérdidas e incluso llegó a subir en algunos momentos después de que la web de noticias estadounidense Axios informara de que EEUU e Irán prolongan el alto el fuego y retomarán las negociaciones sobre el programa de enriquecimiento de uranio de Teherán, si bien el presidente estadounidense, Donald Trump, todavía debe firmar el acuerdo.

Anteriormente el DAX 40 había caído con más fuerza después de que EEUU atacara de nuevo el sur de Irán y Teherán respondiera con una ofensiva contra una base estadounidense, si bien la caída del precio del petróleo limitó la caída.

El fabricante de chips Infineon subió un 4,4 %, hasta 80,11 euros, el de armamento Rheinmetall ganó un 4,1 %, hasta 1.284 euros, y el de aviones Airbus avanzó un 2,3 %, hasta 177,76 euros.

El fabricante de tecnología de energía Siemens Energy, matriz de Gamesa, perdió un 4,4 %, hasta 166,76 euros.

La reaseguradora muniquesa Münchener Rück bajó 2,3 %, hasta 456,80 euros, Hannover Rück cayó un 2,2 %, hasta 234,80 euros, y la aseguradora Allianz cedió un 2,2 %, hasta 380,90 euros. EFE

aia/psh

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