Fráncfort cae un 0,53 % porque no se atisba el fin de la guerra en Irán

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Fráncfort (Alemania), 21 may (EFE).- Fráncfort cerró hoy con una caída del 0,53 %, porque no se atisba el fin de la guerra en Irán y pese a los buenos resultados de la compañía estadounidense de chips para inteligencia artificial Nvidia.

El DAX 40, el índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort, bajó al cierre un 0,53 % hasta 24.606,77 puntos, después de tres negociaciones consecutivas de ganancias.

La renta variable alemana comenzó la sesión de forma contenida debido a la subida de los precios del petróleo y a datos que muestran que la desaceleración de la economía de la zona del euro se profundiza, después remontó y finalmente volvió a caer tras unas informaciones sobre Irán.

El líder supremo iraní, el ayatolá Mojtaba Jameneí, ha emitido una directiva en la que dice que el uranio enriquecido debe quedarse en Irán, según Reuters.

Irán no acepta en este caso una de las principales condiciones de EEUU para lograr la paz.

Se mantiene la preocupación por la guerra en Irán, que deja sus efectos en los mercados y en la economía.

El barril de Brent, de referencia en Europa, supera los 107 dólares y el Texas, los 101 dólares.

La economía alemana se contrajo en mayo por segundo mes consecutivo porque pese a que el índice de la actividad del sector manufacturero y de servicios de Alemania subió en mayo hasta 48,6 puntos (48,4 puntos de abril), sigue por debajo de los 50 puntos, lo que significa contracción.

La empresa farmacéutica Merck ganó un 3 %, hasta 126,40 euros, y la química BASF subió un 1,5 %, hasta 51,89 euros.

La compañía de venta de moda por internet Zalando avanzó un 2,6 %, hasta 20,65 euros.

El fabricante de aviones Airbus cedió un 4,3 %, hasta 166 euros, después de la publicación de una información según la cual ha informado a sus clientes de retrasos previsibles en la entrega de aviones A350.

Commerzbank perdió un 3,4 %, hasta 35,87 euros, por el reparto de dividendos, y la reaseguradora muniquesa Münchener Rück bajó un 2,4 %, hasta 474,30 euros. EFE

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