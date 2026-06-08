Fráncfort cae un 0,58 % ante las tensiones entre Israel e Irán y subidas de tipos

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Fráncfort (Alemania), 8 jun (EFE).- Fráncfort bajó hoy un 0,58 % tras los ataques recíprocos de Israel e Irán, la subida del precio del petróleo y las expectativas de subidas de los tipos de interés.

El DAX 40, el índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort, perdió un 0,58 % al cierre, hasta 24.616,22 puntos.

El selectivo de Fráncfort redujo las pérdidas tras la recuperación de las bolsas de Wall Street.

Los pedidos a la industria alemana bajaron en abril un 3,8 % respecto a marzo, mucho más de lo previsto, aunque subieron un 1,6 % interanual.

El recrudecimiento de las tensiones en Oriente Medio ha disparado de nuevo los precios del barril de petróleo Brent hasta casi 98 dólares y del Texas hasta casi 95 dólares por lo que aumentan las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) subirá los tipos de interés en EEUU.

Por ello aumenta la rentabilidad de los bonos del Tesoro estadounidense a diez años por encima de 4,6 %.

Las subidas de los tipos de interés reducirán las inversiones en inteligencia artificial y por eso las tecnológicas caen en bolsa.

Además, la salida a bolsa de SpaceX puede desencadenar ventas de acciones de empresas ligadas a la IA, semiconductores y fabricantes de chips, para comprar títulos del grupo aeroespacial de Elon Musk, valorado en unos 1,5 billones de euros.

En Fráncfort se produjo una estabilización de los fabricantes de chips tras la fuerte caída del tecnológico Nasdaq de Nueva York el viernes de más del 4 % después de que buenos datos del mercado laboral estadounidense desencadenaran el temor a subidas de los tipos de interés .

El productor de semiconductores Infineon subió un 1,2 %, hasta 78,24 euros, tras haberse desplomado un 9,1 % el viernes.

El fabricante de camiones Daimler Truck ganó un 1,1 %, hasta 41,59 euros, y Mercedes-Benz Group avanzó un 0,7 %, hasta 48,36 euros.

El grupo químico BASF perdió un 4,2 %, hasta 48,85 euros, y el distribuidor de químicos Brenntag bajó un 3,4 %, hasta 54,84 euros, tras un estudio negativo del sector químico europeo del banco de inversión Goldman Sachs.

La inmobiliaria Vonovia cedió un 2,4 %, hasta 19,70 euros, por las expectativas de subidas de los tipos de interés.EFE

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