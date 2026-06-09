Fráncfort cae un 0,74 % tras darse la vuelta por las tecnológicas y Oriente Medio

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Fráncfort (Alemania), 9 jun (EFE).- Fráncfort bajó este martes un 0,74 % debido a la caída de las compañías tecnológicas y la situación en Oriente Medio, pese a la publicación de algunos datos positivos de la economía alemana.

El DAX 40, el índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort, perdió un 0,74 % al cierre, hasta 24.433,06 puntos.

La renta variable alemana subió hasta la sesión de tarde porque las tecnológicas subían impulsadas por las ganancias en bolsa de las tecnológicas asiáticas y estadounidenses la jornada anterior, pero en las últimas horas de la negociación bajaron arrastradas por la caída en Wall Street.

También contribuyó a la subida inicial cierta distensión en Oriente Medio después de que Irán e Israel interrumpieran sus ataques y el presidente estadounidense, Donald Trump, dijera que se podría lograr un acuerdo con Irán los próximos días.

La distensión tuvo efecto en el precio del barril petróleo Brent, de referencia en Europa, que bajó hasta algo menos 92 dólares, frente a más de 98 dólares el lunes.

La producción de la industria manufacturera alemana subió en abril un 0,4 % respecto al mes anterior por el impulso del sector de la construcción gracias al buen tiempo.

Asimismo las exportaciones de Alemania subieron en abril un 3,6 % interanual y un 0,9 % respecto al mes anterior, pese a la guerra en Irán.

La empresa de tecnología de energía Siemens Energy, matriz de Gamesa, bajó un 5,9 %, hasta 148,30 euros, el productor de semiconductores Infineon perdió un 3,3 %, hasta 75,66 euros, y el fabricante de software para empresas SAP cedió un 2,1 %, hasta 154,70 euros.

La compañía de olores y sabores Symrise se disparó un 7,2 %, hasta 81,22 euros, impulsado por las ganancias de la suiza Givaudan tras una recomendación de compra de un banco de inversión.

El fabricante de bienes de consumo Henkel subió un 2,9 %, hasta 68,32 euros, y Beiersdorf (Nivea) ganó un 2,5 %, hasta 70,54 euros, porque son títulos defensivos.

El productor de aviones Airbus bajó un 0,7 %, hasta 175,74 euros, tras el fracaso del proyecto militar de fabricación de un caza franco alemán porque Dassault Aviation y Airbus no lograron un acuerdo y porque cuestiona sus objetivos de producción de los A320neo debido a los problemas del productor de Pratt & Whitney. EFE

aia/rod