Fráncfort cae un 0,77 % tras reducir pérdidas después de que el petróleo se disparara

Fráncfort (Alemania), 9 mar (EFE).- Fráncfort bajó hoy un 0,77 % por lo que logró reducir las perdidas de la mañana ante la posibilidad de que los países del G7 vayan a recurrir a las reservas de petróleo.

El DAX 40, el índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort, cerró con una caída del 0,77 % en 23.409,37 puntos.

Tras acumular la semana pasada una pérdida semanal del 6,70 %, la renta variable alemana abrió con fuertes pérdidas después de que el precio del barril de petróleo superara con creces los 100 dólares, un nivel no visto desde 2022 cuando Rusia invadió Ucrania, y el del gas se dispara un 30 % tras la escalada de la violencia en Oriente Medio.

El barril de petróleo Brent subió durante la noche un 29 %, hasta casi 120 dólares, debido al temor a que el estrecho de Ormuz permanecerá cerrado durante más tiempo después de que Mojtaba Jameneí, hijo del ayatolá Alí Jameneí, haya sido elegido como nuevo líder supremo Irán.

Pero bajó un poco después de que el «Financial Times» informara de que los ministros de Finanzas de los países del G7 estudian recurrir las reservas de petróleo en coordinación co la Agencia Internacional de la Energía.

Si el conflicto bélico se prolonga en Irán, subirá la inflación y podría bajar también el crecimiento.

Los inversores venden activos de riesgo como las acciones y se refugian en el dólar, el franco suizo y el oro, por ejemplo.

En Fráncfort bajaron las inmobiliarias y subieron las empresas de armamento.

El fabricante de armas Rheinmetall subió un 2 %, hasta 1.625 euros, y el grupo químico y farmacéutico Bayer ganó un 3,3 %, hasta 37,59 euros.

El proveedor de maquinarias para los sectores alimentario, de bebidas y farmacéutico GEA avanzó un 2 %, hasta 62,10 euros, tras publicar resultados.

La empresa de pruebas de laboratorio Qiagen perdió un 4,9 %, hasta 37,17 euros, y el productor de neumáticos Continental bajó un 4,2 %, hasta 60,84 euros.

El grupo de aerolíneas Lufthansa bajó un 6,4 %, hasta 7,6 euros, y TUI perdió un 4,4 %, hasta 6,9 euros, en el índice de empresa medianas MDAX.

La inmobiliaria Vonovia cayó en el selectivo un 3,2 %, hasta 24,97 euros, mientras en el MDAX Aroundtown perdió un 8 %, hasta 2,48 euros, TAG Immobilien cayó un 5 %, hasta 14,55 euros, y LEG Immobilien lo hizo un 4,1 %, hasta 62,70 euros. EFE

