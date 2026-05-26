Fráncfort cae un 0,80 % ante la fragilidad de la tregua en Irán

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Fráncfort (Alemania), 26 may (EFE).- Fráncfort cerró este martes con una caída del 0,80 % por recogida de beneficios ante la fragilidad de la tregua en Irán y porque se reducen las expectativas de que logrará pronto un acuerdo de paz con Estados Unidos.

El DAX 40, el índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort, perdió al cierre un 0,80 % hasta 25.184,89 puntos.

Los precios del petróleo subieron de nuevo después de los ataques estadounidenses a objetivos militares en el sur de Irán y en el estrecho de Ormuz.

La confianza del consumidor bajó en EEUU en mayo 0,7 puntos, hasta 93,1 puntos, según datos del Instituto de investigación de mercado Conference Board, que fueron mejores de lo previsto.

La empresa de venta de moda por internet Zalando ganó un 2,9 %, hasta 22,36 euros.

El fabricante de semiconductores Infineon subió un 1,1 %, hasta 77,55 euros, pero la compañía de software para empresas SAP bajó un 1,9 %, hasta 151,46 euros.

La empresa de motores para aviones MTU Aero Engines cayó un 3,8 %, hasta 302,30 euros, y Deutsche Bank cedió un 2,2 %, hasta 28,63 euros. EFE

aia/psh