Fráncfort cae un 1,02 % ante la cautela sobre el fin de la guerra en Irán

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Fráncfort (Alemania), 7 may (EFE).- Fráncfort bajó este jueves un 1,02 % ante la cautela de los inversores sobre la posibilidad de que la guerra en Irán termine pronto y después de muchas empresas publicaran resultados buenos.

El DAX 40, el índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort, perdió al cierre un 1,02 % hasta 24.663,61 puntos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que las conversaciones entre Estados Unidos e Irán «son muy buenas» y ve «muy posible» alcanzar una solución.

El precio del petróleo sigue a la baja y el barril brent, de referencia en Europa, se pagó a unos 98 dólares.

Las expectativas de paz debilitan el bolsa a los fabricantes de armamento como Rheinmetall, que perdió un 6,9 %, hasta 1.341,60 euros.

El fabricante de camiones Daimler Truck cayó un 5,9 %, hasta 41,27 euros, pero el productor de neumáticos Continental ganó un 2,6 %, hasta 69,72 euros.

La empresa de tecnología sanitaria Siemens Healthineers perdió un 4,7 %, hasta 33,93 euros, después de publicar resultados, que mostraron los problemas en China y pesimismo debido a la subida de la inflación.

El productor de bienes de consumo Henkel, que tiene marcas como el detergente Persil, los productos de cuidado del cabello Schwarzkopf y el lavavajillas Somat, avanzó un 4,3 %, hasta 66,06 euros, después de presentar resultados sólidos. EFE

aia/psh