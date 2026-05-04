Fráncfort cae un 1,24 % tras la subida del crudo y el anuncio de los aranceles de EEUU

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Fráncfort (Alemania), 4 may (EFE).- Fráncfort bajó este lunes un 1,24 % después de que subiera el precio del petróleo por las tensiones entre Estados Unidos e Irán en el estrecho de Ormuz y de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciase que va a elevar los aranceles a los automóviles de la Unión Europea (UE).

El DAX 40, el índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort, bajó al cierre un 1,24 % hasta 23.991,27 puntos.

Trump anunció aranceles del 25 % a los automóviles y camiones de la UE, en vez del 15 % acordado, a partir de la próxima semana, que podrían a la industria automovilística alemana en una situación muy difícil.

El presidente del Instituto de Investigación Económica alemán (Ifo), Clemens Fuest, advirtió de los riesgos que los nuevos aranceles de EEUU pueden tener para la economía alemana, que podría entrar en recesión en 2026.

El fabricante de neumáticos Continental perdió un 4,6 %, hasta 61,20 euros, mientras BMW cayó un 2,4 %, hasta 76 euros, Mercedes-Benz bajó un 3,3 %, hasta 47,92 euros, y Volkswagen lo hizo un 2,8 %, hasta 83,80 euros .

La compañía de renovables RWE perdió un 3,5 %, hasta 59,80 euros, por el reparto de dividendos.

El productor de armamento Rheinmetall subió un 2,4 %, hasta 1.388,2 euros, después de que el Santander recomendara la compra de sus acciones, y el fabricante de software para empresas SAP avanzó un 1,8 %, hasta 148,06 euros.

El distribuidor de químicos Brenntag ganó un 1,2 %, hasta 62,82 euros, pero la química BASF perdió un 3,4 %, hasta 52,85 euros.

Los servicios postales Deutsche Post cayeron un 7,3 %, hasta 46,71 euros, después de que Amazon anunciara que va a abrir su red de logística para todas las empresas. EFE

aia/psh