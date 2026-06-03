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Fráncfort cae un 1,31 % ante las tensiones en Oriente Medio y amenazas de nuevos aranceles

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Fráncfort (Alemania), 3 jun (EFE).- Fráncfort bajó este miércoles un 1,31 % ante el aumento de las tensiones en Oriente Medio y las nuevas amenazas de aranceles de Estados Unidos a unos 60 países por no evitar importaciones de productos realizados con supuestos trabajos forzosos.

El DAX 40, el índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort, perdió un 1,31 % al cierre hasta 24.795,94 puntos.

EEUU sigue atacando a Irán, Teherán atacó a Kuwait y Baréin, e Israel invade el sur del Líbano, por lo que la situación en Oriente Medio se desestabiliza más.

Por ello aumenta la aversión al riesgo y suben de nuevo los precios del petróleo.

La empresa de energía de fuentes renovables RWE subió un 3,7 %, hasta 57,14 euros, E.on ganó 1,7 %, hasta 18,11 euros, y la compañía de tecnología de energía Siemens Energy, matriz de Gamesa, avanzó un 1 %, hasta 160,16 euros.

El portal inmobiliario Scout24 perdió un 5,3 %, hasta 71,80 euros, y el Deutsche Bank cayó un 3,6 %, hasta 26,93 euros. EFE

aia/psh

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