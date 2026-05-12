Fráncfort cae un 1,62 % ante la incertidumbre sobre el alto el fuego en Irán

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Fráncfort (Alemania), 12 may (EFE).- Fráncfort cerró hoy con una caída del 1,62 %, ante la incertidumbre sobre el alto el fuego en Irán porque no hay avances sobre el futuro del estrecho de Ormuz y después de que muchas empresas publicaran resultados.

El DAX 40, el índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort, bajó al cierre un 1,62 % hasta 23.954,93 puntos.

La inflación subió en EEUU en abril hasta el 3,8 %, máximo desde mayo de 2023 (3,3 % en marzo), debido al encarecimiento de los combustibles como consecuencia de la subida del precio del petróleo por la guerra de EEUU e Israel contra Irán.

La Reserva Federal (Fed) deberá evaluar correctamente esta subida de los precios porque si no perdura no hará necesaria una subida de los tipos de interés, pero si persiste, sí.

El precio del petróleo Brent sube de nuevo por encima de 106 dólares el barril porque Irán y EEUU no ceden en sus posiciones negociadoras.

Teherán ha aceptado una propuesta presentada por China en la semana en que el presidente estadounidense, Donald Trump, tiene previsto viajar a Pekín.

Pero Trump dijo que el alto el fuego en Irán está en «estado crítico» después de casi cinco semanas.

Aumentó la aversión al riesgo y por ello los inversores buscaron activos seguros como el dólar o los bonos alemanes.

La rentabilidad del Bund, el bono alemán a diez años, superó el 3 %.

La confianza inversora subió en mayo en Alemania después de dos meses de fuertes caídas tras el inicio de la guerra en Irán, aunque todavía se sitúa en territorio negativo y la valoración de la situación actual en Alemania bajó.

La reaseguradora muniquesa Münchener Rück bajó un 6,1 %, hasta 468,90 euros, después de presentar un beneficio en el primer trimestre menor de lo esperado pese a que los costes por grandes siniestros fueron menores.

La empresa de venta de moda por internet Zalando bajó un 5,6 %, hasta 19,09 euros.

La empresa de tecnología de energía Siemens Energy, matriz de Gamesa, cedió un 5 %, hasta 169,48 euros, por recogida de beneficio después de publicar más cifras de sus resultados y ampliar el programa de recompra de acciones en 1.000 millones de euros.

El grupo químico y farmacéutico Bayer subió un 3,7 %, hasta 38,44 euros, tras la publicación de buenos resultados.

El portal inmobiliario Scout24 ganó un 3,1 %, hasta 72,90 euros, porque prevé lograr sus objetivos antes de lo pronosticado inicialmente.

En el índice tecnológico TecDAX, la empresa de tecnología médica Carl Zeiss Meditec se disparó un 12,4 %, hasta 28,72 euros, después de comunicar un ahorro de 200 millones de euros anuales hasta el ejercicio 2028/2029, y la empresa de óptica Jenoptik rebotó un 7,8 %, hasta 39,12 euros, tras dar a conocer pedidos elevados y una facturación y beneficios buenos en el primer trimestre.

La constructora Hochtief, controlada por la española ACS, perdió en el MDAX de empresas medianas un 7,2 %, hasta 502,50 euros. EFE

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