Fráncfort cae un 2,23 % después de que Trump dijera que finaliza el alto fuego con Irán

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Fráncfort (Alemania), 8 jul (EFE).- La Bolsa de Fráncfort bajó hoy un 2,23 % después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijera que finaliza el alto el fuego con Irán.

El DAX 40, el índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort, bajó un 2,23 % al cierre , hasta 24.897,45 puntos.

El DAX 40 perdió el nivel de los 25.000 puntos después de que Trump dijera en la cumbre de la OTAN en Ankara que el alto el fuego con Irán ha concluido.

Anteriormente Irán atacó barcos comerciales y a Kuwait y Baréin y EEUU atacó varias localidades en el sur de Irán.

El precio del barril de petróleo subió con fuerza de nuevo hasta llegar a los 78 dólares, por lo que reaparece el temor a la inflación y a un menor crecimiento.

Sin embargo, los bancos centrales deberán subir sus tipos de interés para frenar la escalada de precios.

La inmobiliaria Vonovia perdió un 5,9 %, hasta 21,06 euros, porque las subidas de los tipos de interés le perjudican, y Deutsche Bank bajó un 5 %, hasta 30,69 euros.

La empresa de armamento Rheinmetall cayó un 4,7 %, hasta 1.058,80 euros, tras recogidas de beneficios en el sector de armamento y aviación, pese a la cumbre de la OTAN en Ankara, y después de que Berenberg bajara la cotización objetivo a 1.600 euros desde 1.750 euros, aunque sigue recomendando comprar las acciones.

La empresa de energía E.on subió un 0,8 %, hasta 19,21 euros, tras comentarios positivos de un analista de Goldman Sachs porque se beneficiará de las reformas del Gobierno alemán especialmente si aumentan las inversiones en redes de energía.

El grupo químico BASF ganó un 0,6 %, hasta 47,62 euros, y el distribuidor de químicos Brenntag lo hizo un 0,3 %, hasta 56,08 euros. EFE

aia/fpa