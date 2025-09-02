The Swiss voice in the world since 1935

Fráncfort cae un 2,29 % ante la aversión al riesgo por la crisis política en Francia

Fráncfort (Alemania), 2 sep (EFE).- El DAX 40 de Fráncfort perdió hoy un 2,29 %, ante la aversión al riesgo, debido a la crisis política en Francia por los recortes que debe hacer en su presupuesto y tras la subida de los tipos de interés en los mercados de deuda.

El índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort cayó hasta 23.487,33 puntos.

La renta variable alemana comenzó la negociación a la baja después de que las bolsas de Wall Street estuvieran cerradas el lunes por ser el Día del Trabajo en EE.UU.

La aversión al riesgo debido a la crisis política en Francia intensificó la caída, tendencia que apuntalaron las cifras de contracción de la actividad industrial de EE.UU.

El índice de gestores de compras del sector manufacturero de EE.UU. en agosto alcanzó 48,7 puntos, 0,7 puntos más que en julio, por lo que muestra una contracción de la actividad industrial por sexto mes consecutivo, según cifras del Instituto para la Gestión de Suministros (ISM).

La rentabilidad de la deuda alemana, estadounidense y británica a 30 años ha subido a máximos desde hace muchos años.

En Fráncfort sólo dos valores cerraron al alza: el fabricante de sabores y fragancias Symrise (+0,05 %) y la empresa de armamento Rheinmetall (+0,03 %).

La inmobiliaria Vonovia perdió un 6,1 %, hasta 25,91 euros, debido al aumento de los tipos de interés de la deuda soberana en los mercados, que aumenta los costes de financiación.

En el MDAX de empresas medianas la inmobiliaria TAG Immobilien cayó un 5,7 %, hasta 14,31 euros.

El grupo industrial y tecnológico Siemens bajó un 4,4 %, hasta 228,70 euros, después de que Bernstein Research bajara la gradación de sus acciones porque ya han subido mucho los últimos años, y su filial de tecnología de energía Siemens Energy, matriz de Gamesa, se dejó un 5,8 %, hasta 84,40 euros, en bolsa.

La empresa de servicios de diálisis Fresenius Medical Care (FMC) bajó un 5,3 %, hasta 41,70 euros, tras una recomendación de venta de las acciones del banco suizo UBS debido a los riesgos de su negocio en EE.UU. EFE

