Fráncfort cae un 2,3 % tras el encarecimiento de la energía y a la espera del BCE

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Fráncfort (Alemania), 19 mar (EFE).- Fráncfort bajó este jueves un 2,3 % después de que el precio del petróleo y del gas volvieran a subir con fuerza y a la espera de la decisión del Banco Central Europeo (BCE) sobre los tipos de interés.

El DAX 40, el índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort, caía a mediodía un 2,3 % hasta 22.959,79 puntos.

El barril de petróleo brent para entrega en mayo superó los 114 dólares y el gas subió un 30 % después de que Irán atacara instalaciones de gas de Catar.

Anteriormente Israel atacó el yacimiento iraní de South Pars, ataque del que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que no tenía noticia, a pesar de que medios de su país aseguran que sí estaba al tanto.

La renta variable alemana seguía la tendencia de la asiática, cuyas bolsas cerraron con abultadas caídas.

Los mercados esperan a las decisiones del BCE, que previsiblemente mantendrá los tipos de interés en el 2 % y dirá cómo prevé que afecte la escalada de los precios de la energía a la inflación y el crecimiento de la región,

El Banco Nacional Suizo (SNB) mantuvo este jueves sus tipos de interés en el 0 % y dijo que está más dispuesto a intervenir en el mercado de divisas debido al conflicto en Oriente Medio, que ha disparado la cotización del franco suizo porque es una divisa refugio en momentos de crisis.

El Banco de Japón (BoJ) también dejó inalterados los suyos en el 0,75 %. EFE

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