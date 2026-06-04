Fráncfort cierra al alza y el DAX sube un 0,6 por ciento

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Berlín, 4 jun (EFE).- La bolsa de Fráncfort cerró este jueves al alza y el índice DAX tuvo una subida del 0,6 por ciento para quedar en los 24.945 puntos.

Los analistas resaltaron ante todo la cotización del consorcio informático SAP que subió un 4,75 por ciento.

«Los inversores de lanzaron en medio del día festivo sobre las acciones de SAP», dijo el analista de Andreas Lipkow.

«En los últimos meses los productores de software y de tecnología de nube no habían podido sacar provecho del buen ánimo en las bolsas. Ahora están recuperando el terreno perdido», agregó.

Entre los perdedores de la jornada está Porsche, que pronto dejara de pertenecer al DAX donde la constructora Hochtief tomará el relevo, con un abajada del 1,19 por ciento y el productor de semiconductores Infineon que cayó un 3,42 por ciento.

El día festivo hizo que en la bolsa hubiera poco movimiento. Vagas esperanzas de que se abra la posibilidad de un acuerdo de paz en Oriente Medio -tras el cese el fuego pactado entre Israel y Líbano- dieron algunos impulsos. EFE

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