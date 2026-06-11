Fráncfort cierra en tablas (+ 0,06 %) tras el aumento de las tensiones en Oriente Medio

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Fráncfort (Alemania), 11 jun (EFE).- La Bolsa de Fráncfort subió hoy un mínimo 0,06 % pese a la continuación de los ataques recíprocos entre EE.UU. e Irán y la subida de los tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE).

El DAX 40, el índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort, ganó un 0,06 % al cierre, hasta 24.209,71 puntos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció nuevos ataques a Irán durante la noche pero las bolsas apenas reaccionaron.

El Banco Central Europeo (BCE) incrementó el precio del dinero en 25 puntos básicos, hasta el 2,25 %, la primera subida desde hace casi tres años, porque la inflación va a subir debido al encarecimiento de la energía por la guerra en Irán, pero no se compromete sobre las próximas decisiones sobre los tipos de interés.

La empresa de tecnología energética Siemens Energy, matriz de Gamesa, se disparó un 6 %, hasta 147 euros, la compañía de renovables RWE ganó un 3,4 %, hasta 57,50 euros, y E.on lo hizo un 2,2 %, hasta 18,39 euros.

El fabricante de semiconductores Infineon subió un 2,6 %, hasta 77,06 euros, pero el productor de software para empresas SAP perdió un 6,5 %, hasta 139,90 euros, tras los resultados de la estadounidense Oracle.

La compañía de telecomunicaciones Deutsche Telekom cayó un 3,1 %, hasta 27,74 euros.

El banco Commerzbank, al que UniCredit ha lanzado una oferta de adquisición, perdió un 1,2 %, hasta 35,78 euros.

En el índice MDAX de empresas medianas, la casa de moda Hugo Boss se disparó un 9 %, hasta 39,76 euros, después de que la británica Frasers le lanzara una opa en metálico a 38 euros por acción. EFE

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