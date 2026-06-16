Fráncfort sube 0,07 % a la espera de la Fed

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Fráncfort (Alemania), 16 jun (EFE).- Fráncfort subió este martes un 0,07 % pese a la sorprendente fuerte mejora de la confianza inversora en Alemania y a la espera de los detalles del acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán y la decisión de la Reserva Federal (Fed) sobre los tipos de interés .

El DAX 40, el índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort, ganó un 0,07 % al cierre, hasta 24.910,41 puntos.

El índice de confianza inversora del Centro para la Investigación Económica Europea (ZEW) mejoró en junio 20,7 puntos, hasta 10,5 puntos.

«El índice de confianza inversora ZEW vuelve al terreno positivo», por primera vez desde febrero, destacó el presidente del centro, Achim Wambach.

El índice de confianza inversora se situó en 58,3 puntos en febrero pero en marzo y abril colapsó debido a la guerra en Irán y el encarecimiento de la energía.

El acuerdo de paz entre EE.UU. e Irán y la reapertura del estrecho de Ormuz reducirán el precio del petróleo y las presiones al alza sobre los precios pero los mercados esperan con cautela a conocer los detalles y a que se aplique realmente.

El precio del barril de Brent, el crudo de referencia en Europa, se sitúa por debajo de 80 dólares, el nivel más bajo desde el 3 de marzo tras el comienzo de la guerra en Irán, pero todavía superior a los 72 dólares que costaba antes del inicio del conflicto bélico.

Los mercados y analistas prevén que la Fed mantendrá sus tipos de interés en una banda entre el 3,5 y el 3,75 % y tras la caída del precio del petróleo se han reducido las expectativas de subidas de las tasas, aunque la inflación general subió en EE.UU. en mayo hasta el 4,2 %, el mayor incremento de precios desde comienzos de 2023.

El Banco de Japón subió este martes sus tipos de interés hasta el 1 %, el máximo desde hace 31 años, y el Banco de la Reserva de Australia (RBA) los mantuvo en el 4,35 % tras haberlos subido con anterioridad tres veces este año.

El fabricante de maquinaria e instalaciones para empresas GEA Group subió un 5,1 %, hasta 58,95 euros, tras una recomendación de compra de Deutsche Bank.

La reaseguradora muniquesa Münchener Rück ganó un 1,3 %, hasta 468,80 euros, y Hannover Rück avanzó un 1,2 %, hasta 232,20 euros.

La empresa de energía renovable RWE perdió un 2,2 %, hasta 54,96 euros, y el fabricante de chips Infineon cedió un 1,8 %, hasta 79,28 euros.

La compañía de venta de moda por internet Zalando bajó un 2,1 %, hasta 23,77 euros. EFE

aia/pcc