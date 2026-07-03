Fráncfort sube 0,78 % pese a la falta de impulsos de Wall Street

Compartir

2 minutos

Fráncfort (Alemania), 3 jul (EFE).- La Bolsa de Fráncfort subió hoy un 0,78 % al mantener la tendencia alcista del jueves pese a que los mercados permanecieron cerrados en Wall Street porque en EEUU es festivo debido a la celebración mañana, sábado del Día de la Independencia.

El DAX 40, el índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort, ganó un 0,78 % al cierre , hasta 25.779,31 puntos, y acumula esta semana una ganancia del 4,5 % ante las perspectivas de que la Reserva Federal (Fed) no va a subir sus tipos de interés y tras las reformas aprobadas por el Gobierno alemán.

El máximo intradía del DAX 40 de Fráncfort se sitúa en 25.827 puntos.

En la Bolsa de Fráncfort se mantuvo el optimismo por las reformas aprobadas por el Gobierno alemán pese a que se publicaron datos que muestran que la actividad del sector servicios alemán se contrajo en junio por tercer mes consecutivo debido a la débil demanda.

La compañía de energía E.on subió un 4,4 %, hasta 19,18 euros, porque se reducen las posibilidades de subidas de los tipos de interés.

El fabricante de maquinaria GEA Group ganó un 2,3 %, hasta 63,30 euros, después de que el Royal Bank of Canada recomendara la compra de sus acciones.

El grupo industrial y tecnológico Siemens subió un 2,6 %, hasta 284,10 euros, y la constructora Hochtief, controlada por ACS, avanzó un 2,7 %, hasta 500 euros.

La farmacéutica Merck perdió un 1,2 %, hasta 145,65 euros, y la compañía de pruebas de laboratorio Qiagen bajó un 1 %, hasta 34,63 euros.

El fabricante de armamento Rheinmetall cedió un 1,9 %, hasta 1.093,40 euros, después de revisar a la baja sus pronósticos de facturación para este año porque el Gobierno alemán ha cancelado el proyecto de seis fragatas F126. EFE

aia/fpa